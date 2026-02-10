Los Air Jordan 6 Infrared son pura nostalgia

"Es la pieza central de la colección Infrared", dice Harvey. "Me emociona que este ícono recién reinventado inspire a los fanáticos a esforzarse siempre por más", agregó.

Diseñados originalmente por Tinker Hatfield, los AJ6 Infrared han tenido varios lanzamientos a lo largo de los años, empezando en 2000.



Sin embargo, una versión se mantuvo en secreto durante casi tres décadas: un prototipo de los Infrared que apareció en un catálogo de avance de productos de temporada de 1999 antes de ser retirado de la producción. Lo que distinguía a esta versión era la ubicación de la sombra infrarroja. A diferencia de otros modelos, el color infrarrojo brillante y llamativo se extendía por gran parte de la entresuela, en lugar de limitarse al talón y algunas zonas de la puntera.