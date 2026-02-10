Los Air Jordan 6 Infrared son pura nostalgia

Air Jordan 6 Infrared: Una explosión de nostalgia
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Los Air Jordan 6 Infrared se inspiran en un modelo inédito de hace más de 3 décadas.
Treinta y cinco años después de su debut en 1991, los Air Jordan 6 Infrared regresan con un toque especial el Día de San Valentín de 2026.
Los Air Jordan 6 Infrared "Salesman" no son cualquier debut de calzado. El modelo "Salesman" se inspira en un diseño inédito de 1999, nunca antes visto por el público, hasta su lanzamiento en 2026.
Los fanáticos del básquetbol saben que los Air Jordan 6 Infrared ganaron popularidad cuando Michael Jordan los usó durante los playoffs de 1991, en los que consiguió su primer campeonato.
Terrance Harvey, experto en calzado de la marca Jordan, señaló que desde aquel icónico juego, los Air Jordan 6 Infrared "representan la grandeza".
"Es la pieza central de la colección Infrared", dice Harvey. "Me emociona que este ícono recién reinventado inspire a los fanáticos a esforzarse siempre por más", agregó.
Diseñados originalmente por Tinker Hatfield, los AJ6 Infrared han tenido varios lanzamientos a lo largo de los años, empezando en 2000.
Sin embargo, una versión se mantuvo en secreto durante casi tres décadas: un prototipo de los Infrared que apareció en un catálogo de avance de productos de temporada de 1999 antes de ser retirado de la producción. Lo que distinguía a esta versión era la ubicación de la sombra infrarroja. A diferencia de otros modelos, el color infrarrojo brillante y llamativo se extendía por gran parte de la entresuela, en lugar de limitarse al talón y algunas zonas de la puntera.
Los Air Jordan 6 Infrared "Salesman", que se lanzarán por primera vez en la primavera de 2026, dan vida a ese prototipo.
La tonalidad infrarroja del modelo "Salesman" se rediseñó tomando como referencia los pares originales de 1991 y 2000, colocándolos uno al lado del otro. El modelo "Salesman" también es el primer AJ6 sin colaboración que se acerca en apariencia y sensación a los tenis que Michael Jordan usó durante ese histórico juego de 1991.
Esto se logró reconstruyendo la forma de la puntera para que se asemejara más a la de los tenis originales de MJ en la cancha. Además, la lengüeta se elevó 2 milímetros para replicar aún más fielmente todos los AJ6 que MJ llevó puestos.
Los Air Jordan 6 Infrared "Salesman" rinden homenaje al modelo de 1999 que permaneció en secreto durante tantos años, mostrando el nombre del modelo impreso en el cuello interior. También incluyen una etiqueta colgante de fábrica y un empaque inspirado en los utilizados para las muestras de tenis que se revisan antes de la distribución. Por lo general, este tipo de empaque está destinado a distribuidores, por lo que es inusual verlo en un lanzamiento al cliente: un guiño al hecho de que los "Salesman" se basan en un modelo nunca antes lanzado.
Los Air Jordan 6 Infrared "Salesman" no son un lanzamiento cualquiera. Son unos Air Jordan con historia, perdidos por años y que finalmente tienen su momento de protagonismo, tanto dentro como fuera de la cancha.
Los AJ6 Infrared "Salesman" de la marca Jordan se lanzarán el 14 de febrero de 2026, en Nike.com y en distribuidores seleccionados.