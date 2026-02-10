La marca Jordan y Levi's se unen para lanzar sus nuevas propuestas de combinaciones de colores de los Air Jordan 3 y una colección de ropa

La colección va más allá del calzado y la ropa, e incluye nueve piezas llamativas y versátiles, entre ellas una playera que reinventa el gráfico original "Button Your Fly", combinando la estética deportiva y urbana con elementos clásicos de ambas marcas y de la cultura deportiva.

Las chamarras incluyen la Pinnacle Varsity Jacket de la marca Jordan x Levi's, un look atrevido para quienes buscan algo más. Confeccionada en lana Melton, cuenta con mangas de cuero, un forro de satén acolchado y un parche que representa a un vaquero montando un toro, un claro guiño al legado de Michael Jordan con los Chicago Bulls.

Otras chamarras incluyen una chaqueta de denim lavado negro con estilo cropped, con un ajuste cuadrado y el logotipo de Wings extragrande en la parte posterior; una chamarra sobrecamisa en denim lavado índigo suave con detalles exclusivos de Levi's de piel de cerdo y trigo dorado; y una cómoda sudadera con gorro de tejido Fleece en color negro con efecto lavado vintage, con cierre bidireccional y estampados que representan a ambas marcas.

Las piezas adicionales de denim incluyen un pantalón vaquero holgado negro inspirado en el estilo Levi's 578 con entrepierna amplia y un short de denim extraamplio con pliegues profundos en color índigo suave con efecto lavado.

La colección también incluye una gorra de denim con bordado de Air Jordan, etiqueta roja en la visera y elementos Nike Air de latón antiguo; un jersey de fútbol cuadrado con estilo cropped, donde contrastan paneles rojos mates y brillantes y una etiqueta deportiva con la marca Nike x Levi's.