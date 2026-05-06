Nike Mad 90 Pack: expresiones futuristas de los Air Max para celebrar el pasado del futbol

Air Max 90 Hypervenom: los Air Max 90 Hypervenom se inspiran en los Hypervenom originales, unos icónicos tacos de Nike lanzados en 2013 para jugadores que querían dominar el juego. La nueva silueta se inspira tanto en los tacos Hypervenom originales como en los Air Max 90, con un atrevido diseño en naranja y negro, perforaciones en toda la superficie y un gráfico de esqueleto en naranja que resalta sobre el negro, como en el modelo original.

Inspiración de la ropa a juego: los Air Max 90 Hypervenom se combinan prendas inspiradas en Los Ángeles, una ciudad caracterizada por la autoexpresión, la determinación y el poder de la comunidad.

Air Max 90 Mercurial: los Air Max 90 Mercurial se inspiran en los Mercurial Vapor 2002, unos tacos de futbol clásicos que redefinieron la manera en que jugadores y aficionados entendían la velocidad en este deporte. El estilo rediseñado del modelo Air Max 90 presenta líneas fluidas y contrastes de color similares a los de los Mercurial originales. El Swoosh blanco resalta sobre los tenis negros, y la lengüeta negra evoca al modelo original. Además, los detalles en verde militar del modelo original se aprecian en la unidad Air de los tenis. A diferencia de los tacos de futbol en los que se inspira, esta versión incorpora sutiles detalles en naranja.

Inspiración de la ropa a juego: el sportswear a juego celebra el auge global de la cultura coreana.

Air Max 90 Total Laser 90: los Air Max 90 Total Laser 90 se inspiran en los Total 90 Laser, unos tacos de futbol clásicos que representaron el estilo de juego de muchos futbolistas de élite a principios de la década del 2000. Con sus detalles en amarillo brillante y negro, y el Swoosh negro, los Air Max Laser 90 recuerdan a los primeros tacos de la línea Air Max. También se conservan otros elementos, como el icónico gráfico tipo esqueleto del modelo original, visible en esta versión a través de una suela de goma translúcida. La parte superior frontal es completamente negra, igual que el taco que representa, con un look inclinado hacia adelante similar al diseño original. En lugar de la clásica insignia Nike Air en el talón, la marca Total 90 es de color negro. Además, un detalle en rojo detrás de la lengüeta sustituye el forro interior rojo original como elemento de conexión.

Inspiración de la ropa a juego: el amarillo también es un color protagonista en las prendas Total 90, que evocan prendas de futbol Nike de principios de los 2000 y ayudaron a popularizar la cultura del futbol inglés en todo el mundo.

Air Max 90 Tiempo: los Air Max 90 Tiempo recuperan la energía de los primeros Nike Tiempo de 2005. La interpretación moderna de los Air Max 90 incorpora el cuero premium, las costuras, el acolchado en forma de diamante y el forro del cuello característicos de los Tiempo originales, con un diseño contemporáneo que transmite una vibra rebelde. La versión Air Max mantiene la combinación de negro con Swoosh blanco del modelo original, con detalles en verde que aportan un toque sutil.

Inspiración de la ropa a juego: las prendas de sportswear Tiempo a juego rinden homenaje a la cultura del futbol con una estética vanguardista de punk rock chino.