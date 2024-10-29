La nueva colección Nike x Jacquemus cuenta con prendas únicas de lifestyle y sportswear
Noticias del producto
Todos los productos de esta línea para mujer y hombre se lanzarán el 25 de julio de 2024.
- Nike y Simon Porte Jacquemus, el famoso diseñador de moda francés detrás de la marca Jacquemus, comenzaron a colaborar en colecciones en 2022.
- La colección de verano 2024 Nike x Jacquemus, la tercera entrega de la colaboración, presenta 10 piezas distintas de lifestyle para mujer y hombre.
- La ropa deportiva y los accesorios, diseñados en combinaciones de colores rojo, blanco, azul y plata, incluyen conjuntos de entrenamiento, playeras, bras llamativos, faldas largas y tenis Nike x Jacquemus Air Max 1. Además, el bolso Le Swoosh con la forma del logotipo Swoosh de Nike estará disponible en tres nuevos colores.
- La colección de verano 2024 Nike x Jacquemus se lanzó el 10 de julio en jacquemus.com y distribuidores Jacquemus. El 23 de julio, el bolso Le Swoosh y los Air Max 1 se lanzaron en SNKRS y la colección de ropa llega a Nike.com. El 25 de julio, la colección completa llegó a Nike.com y distribuidores seleccionados.
Cuando la capital de la moda es también la sede de la competencia deportiva más destacada del mundo, tanto el estilo como el deporte deben ser los protagonistas. En verano de 2024, Nike se asoció con el famoso diseñador de moda francés, Simon Porte Jacquemus de la marca de moda Jacquemus, para diseñar una nueva colección, la tercera de la línea, que incluye prendas que fusionan moda y alto rendimiento a la perfección.
Nike y Jacquemus comenzaron a colaborar en 2022 cuando presentaron por primera vez una línea de ropa deportiva inspirada en las campañas vintage de Nike. Más tarde lanzaron nuevos artículos, incluido el bolso Le Swoosh con la forma del logotipo de Nike. Con un estilo superior, los productos de diseño vanguardista de esta colaboración lucen igual de bien en un museo de arte que en las calles de la ciudad.
La nueva colección de verano 2024 Nike x Jacquemus incluye 10 prendas distintivas de lifestyle para mujer y hombre en las combinación de colores francesa: rojo, blanco, azul y plata. Sofisticadas y elegantes, van desde conjuntos de entrenamiento rediseñados hasta playeras, bras llamativos y faldas largas. Por primera vez, el bolso Le Swoosh estará disponible en tres colores, por lo que será difícil que tengas solo uno. Los tenis Nike x Jacquemus Air Max 1, completamente nuevos, cuentan con una unidad Nike Air redondeada.
"Esta colección nace de la inspiración que encuentro todos los días en París y en los atletas de Nike, así como en las referencias deportivas que siempre me han encantado", explica Jacquemus. "Veo la colección como una mezcla de deporte, moda y cultura en la ciudad más hermosa del mundo, donde los atletas de Nike son los protagonistas este verano".
El lanzamiento de la colección se llevó a cabo durante varios días. Algunos productos, como la exclusiva combinación de colores plata de los Nike x Jacquemus Air Max 1, ya están disponibles en jacquemus.com y en distribuidores Jacquemus. El 23 de julio, el bolso Le Swoosh y los Air Max 1 se lanzaron en SNKRS y la colección de ropa llegó a Nike.com. El 25 de julio, la colección completa llegó a Nike.com y distribuidores seleccionados.
"Cuando estás en París, el mundo simplemente se siente diferente: más romántico, artístico y hermoso", dice Jacquemus. Incluso sin comprar una entrada para Francia, los fans pueden equiparse para las competencias con productos de la colección de verano 2024 Nike x Jacquemus.