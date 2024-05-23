La historia de los VaporMax
Department of Nike Archives
Detalles desde los archivos.
Se necesitaron ocho años, muchas versiones y varios visionarios dedicados para dar vida a los Nike Air VaporMax. Fiel a la tradición Air Max, el debut de los VaporMax en 2017 representó una gran innovación en Nike Air. Esta vez, el gran avance llegó con una unidad Air sin espuma, que proporcionaba una amortiguación Air pura en la planta del pie.
Por primera vez, no había entresuela entre el pie y la unidad Air, ni suela entre la unidad Air y el suelo. El concepto era que los tenis te hicieran sentir que estabas corriendo (o flotando) en el aire.
No solo eso, sino que el nuevo diseño requería un proceso de fabricación completamente nuevo. Antes de VaporMax, todos los tenis Nike Air contaban con otros elementos (por ejemplo, espuma) que conectaban la unidad Air a la parte superior. Con los VaporMax, la amortiguación Air se sostenía por sí sola.
El diseñador de innovación en amortiguación Zac Elder se inspiró en la "promesa Air" y ayudó a desarrollar una unidad Air más ligera y más flexible que ofrece la sensación de correr sobre el aire más lograda que Nike ha conseguido. Pero no fue fácil: los VaporMax en ese momento fueron los tenis más probados en la historia de Nike. Los VaporMax seguirían haciendo historia. Nunca antes se había diseñado una unidad Air completa con los colores del arcoíris. Los Nike Air VaporMax "BeTrue" Flyknit están inspirados en la imagen de la Casa Blanca el 26 de junio de 2015, el día en que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos dictaminó que la Constitución otorga a parejas del mismo sexo el derecho a casarse. La Casa Blanca se iluminó con los colores de la bandera del Orgullo, enmarcada por el azul marino profundo del cielo nocturno.
A lo largo de los años, los VaporMax han conquistado la imaginación de los diseñadores y el amor de los atletas de todo el mundo. Descubre los últimos estilos VaporMax a continuación.