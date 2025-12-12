La tecnología Nike Mind es la primera creación del Nike Mind Science Department

No es ningún secreto que la constancia a la hora de entrenar y una disciplina sólida son la base para destacar como atleta. Sin embargo, convertirse en un atleta excepcional requiere algo que a menudo se pasa por alto: la fortaleza mental y la confianza para manejar las presiones de la competencia.

Para ayudar a los atletas a desarrollar esta habilidad, el Nike Mind Science Department pasó varios años estudiando los aspectos inconscientes de la preparación deportiva, el rendimiento, la recuperación y la mentalidad. Y a su vez, investigó cómo los productos pueden interactuar con estos factores para satisfacer sus necesidades físicas y mentales. También aplicaron los conocimientos de la neurociencia sensoriomotora para comprender a los atletas de manera más integral, buscando soluciones que les permitan entrenar de forma óptima, rendir al máximo mentalmente y recuperarse de manera más eficaz.

El resultado de este trabajo es la tecnología Nike Mind, presente en una línea de productos que marca un hito: los primeros modelos de calzado Nike que combinan neurociencia y diseño para potenciar la preparación antes del juego y la recuperación posterior.

"Nike Mind es un nuevo concepto de calzado sensorial que ayuda a reactivar el pie, el cuerpo y la mente", afirma Eric Avar, vicepresidente y director creativo de Innovación. "Representa un nuevo paradigma de rendimiento y cómo podemos mejorar el rendimiento de los atletas en el futuro".