La historia de los Air Max 95

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Última actualización: 23 de mayo de 2024
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La historia de los Air Max 95

Al principio, el diseño más reciente de los Air Max encontró resistencia dentro de Nike. Su look era inusual y contaban con la primera unidad Air visible en el antepié. A algunas personas les encantó la entresuela negra, la primera vez que se usó en tenis de correr Nike, mientras que otras la odiaron. Lo que para el diseñador Sergio Lozano significaba que había dado con algo.

El diseño se inspiró en dos ideas distintas. La primera fue en la idea de unos tenis creados por la naturaleza, en los que las capas de tierra se erosionaban con la lluvia, revelando el producto. La segunda fuente de inspiración fue la complejidad del cuerpo humano: el enfranque a lo largo de la suela y el talón de los tenis representa la columna vertebral y actúa como el pilar del diseño. Los ojales de nylon representan las costillas y la estructura de las agujetas de los laterales, en capas de malla, representa las fibras musculares y la piel.

La historia de los Air Max 95

Cuando llegó el momento de lanzar los tenis en 1995, Nike combinó el logotipo y el color de la caja con los tenis, particularmente el neón característico de las unidades Air y los ojales de las agujetas de los tenis, así como la suela negra. En última instancia, los tenis fueron elogiados por su estilo, comodidad e innovación. Al ser los primeros tenis de correr con Air visible en el antepié, el sistema de amortiguación ofrecía a los runners más comodidad y soporte gracias a las unidades Air dobles.

Hoy, casi 30 años después, los Air Max 95 siguen siendo unos tenis imprescindibles de la familia Air Max. ¿Quieres conseguir un par? Echa un vistazo a los últimos estilos a continuación.

Publicado originalmente: 22 de marzo de 2024

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