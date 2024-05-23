La historia de los Air Max 97

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Última actualización: 23 de mayo de 2024
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La historia de los Air Max 97

A pesar de lo que puedas haber leído, los trenes bala japoneses no fueron la inspiración para la icónica edición "Silver Bullet" de los Air Max 97. En cambio, el diseñador Christian Tresser dijo que se inspiró en la naturaleza, específicamente en las ondas que aparecen cuando cae una gota de agua en un estanque.

"El agua cae y se irradia hacia la unidad Air, afirmó Tresser. En su diseño, el ribete reflectante plateado da a los Air Max 97 un aspecto mecánico contrastante, un concepto que, según Tresser, proviene de su amor por las bicicletas de montaña y sus componentes metálicos.

Ese diseño duradero es solo la mitad de la historia. Los 97 fueron los primeros tenis con una unidad Air visible y completa, que los convirtió en uno de los tenis más innovadores de su época.

La historia de los Air Max 97

En 2017, la marca global de ropa deportiva UNDEFEATED (UNDFTD), con sede en Los Ángeles, lanzó una colaboración que sigue siendo muy codiciada en dos combinaciones de colores. Los tenis tienen el logotipo UNDFTD con una combinación de charol, espuma y una unidad Air visible y completa.

La historia de los Air Max 97

También en 2017, los 97 pasaron a formar parte de The Ten, una colección de Virgil Abloh para Off-White, que rinde homenaje a los icónicos tenis Nike clásicos. Toda la colección se divide en dos categorías: Revealing y Ghosting. El conjunto Ghosting se diseñó con partes superiores translúcidas. Incluye los Converse Chuck Taylor, Zoom Fly SP, React Hyperdunk 2017, Air Force 1 Low y Air Max 97.

Estos tenis 97 tienen una parte superior translúcida reconstruida con un material semirrevelador que refleja el tema de la colección. También tienen un cierre rojo y un estampado de marca en la lengüeta, ribetes negros, puntas verdes de las agujetas y una suela translúcida.

Hay muchos 97 por ahí. Mantente alerta. Si aún no tienes unos favoritos, quizá descubras unos a continuación.

Publicado originalmente: 22 de marzo de 2024

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