Nike debuta tecnología innovadora con el lanzamiento del calzado Air Max Dn

"Lo llamamos 'movimiento dinámico'", dice Reggie Hunter, director de Producto de calzado Nike Lifestyle. "El diseño independiente de las cámaras significa que la unidad Air puede responder a la carga de tu cuerpo a cada paso. La sensación de movimiento del talón a la punta del pie es perfecta porque la unidad Air interactúa en tiempo real con tu pie y se mueve contigo. El Air Max Dn nos permitió descubrir por primera vez esa sensación".

Las capacidades digitales, como el análisis de elementos finitos, ayudaron a los equipos a probar la unidad Air del DN con mayor rapidez y precisión antes de fabricar prototipos para pruebas reales en el laboratorio. Al evaluar la durabilidad de la unidad Air, por ejemplo, el equipo pudo simular de forma digital el desgaste de un año del calzado en solo unas horas. Finalmente, los diseñadores, ingenieros y científicos de Nike colaboraron para brindar comodidad y estilo durante todo el día, dando prioridad a una estructura y soporte fuertes para crear un calzado que proporcione tracción y durabilidad.

Sin embargo, el equipo de Nike sabía que la sensación de Dynamic Air en la planta del pie no podía ser la única característica distintiva del calzado. El look del calzado tenía que ser moderno y atrevido, algo que los amantes del Air Max no hubieran visto antes.

"Sabemos que los jóvenes de hoy en día se visten de la cabeza a los pies, no como antes, que los entusiastas del calzado deportivo se vestían de los pies a la cabeza", afirma DePaul Williams, asociado de Producto de calzado Nike Lifestyle. "Así que, como era de esperarse, verás combinaciones de colores más enérgicas, pero también colores que sean fáciles de combinar y aporten dimensión a tu armario".