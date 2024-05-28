La historia del Air Max 1

Una cámara de aire (en la imagen de arriba) funciona como un trampolín. La pisas con el talón y vuelve a subir. Hace que caminar y correr sean más cómodos porque absorbe el impacto cada vez que el talón toca el suelo. Sin embargo, sin el Air visible, "era difícil que se entendiera qué es el Air", dijo Tinker. A principios de los 80, los ingenieros de Nike Air intentaron resolver ese problema jugando con prototipos con Air visible, pero la tecnología y los conceptos de diseño no estaban preparados para el momento de estrellato.

Nike envió a Tinker a París en busca de inspiración para el diseño. París es una ciudad conocida por sus lujosos edificios de oro, pero fue un edificio diferente el que llamó la atención de Tinker: el Centro Pompidou. El Centro Pompidou es único porque está diseñado como si estuviera del revés. Se puede ver todo desde el exterior: la calefacción, la ventilación, las escaleras mecánicas; incluso las tuberías están en el exterior y pintadas de colores brillantes.

El edificio inspiró a Tinker y comenzó a pensar en cómo exponer la unidad Nike Air en un calzado que se convertiría en el Air Max 1. Volvió a la sede de Nike y comenzó a visualizar y esbozar diferentes ideas, hasta que finalmente cortó parte de la mediasuela para mostrar la cámara de aire. Al mismo tiempo, el Air Lab de Nike estaba logrando avances tecnológicos que permitirían que la visión de Tinker se hiciera realidad.