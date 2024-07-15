Nike lanza su estilo más reciente de Air Max: el Air Max Scorpion
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El nuevo calzado Air Max ofrece una pisada cómoda y con soporte.
Contenido original publicado el 14 de septiembre de 2022
Lo que debes saber:
- El calzado Nike Air Max Scorpion nuevo, con un peso calculado en libras de presión de aire por centímetro cuadrado, es nuestro modelo con más Air hasta la fecha, por lo que proporciona una pisada cómoda y responsiva durante todo el día.
- Para desarrollar el Nike Air Max Scorpion se utilizó tecnología 3D, un software de diseño de realidad virtual y herramientas de diseño e ingeniería informática, además de tecnología de aprendizaje automático y gemelos digitales.
El último calzado Air Max supone una transformación en el diseño de los productos Nike. En un plazo de desarrollo de tan solo 18 meses, los equipos de Nike usaron un software revolucionario para diseñar el Air Max Scorpion, el calzado de Nike con más Air hasta la fecha.
El sistema de cámara de aire del Air Max Scorpion ofrece una nueva sensación en la planta del pie. La amortiguación Air brinda puntos de contacto de carga puntual entre el pie y la cámara de aire, lo que significa que cada punto de amortiguación está diseñado estratégicamente para absorber el impacto y ofrecer una sensación responsiva y cómoda.
La parte superior incorpora la tecnología Nike Flyknit ligera y una tela suave tipo chenilla. Diseñado pensando en la sustentabilidad, el calzado también cuenta con al menos un 20% de contenido reciclado en peso.
Gracias al nuevo software de realidad virtual y a las herramientas de simulación, los equipos de diseño del calzado han podido acelerar el ritmo de creación. Estas tecnologías permitieron colaborar mano a mano y en tiempo real a los diseñadores, ingenieros y desarrolladores.
El proceso impulsó la aceleración de las pruebas y la creación de prototipos, incluidas las pruebas rápidas internas de prototipos virtuales o gemelos digitales. Con estos prototipos virtuales, el equipo pudo reducir la necesidad de utilizar muestras físicas de los productos, lo que disminuyó también el impacto ambiental.
Mientras que los protocolos de pruebas anteriores requerían ocho semanas para desarrollar una sola idea, en solo cinco semanas se hicieron docenas de conceptos de diseño. Nancy Eisenmenger, investigadora experta de materiales de Nike, dijo que la mejora de los procesos permitió al equipo saber cuáles eran los límites de los materiales y "optimizar su rendimiento y fabricación sin comprometer la estética".
Fecha de lanzamiento: La fecha de lanzamiento del Nike Air Max Scorpion es el 5 de octubre de 2022.
Preguntas frecuentes
¿Qué es Nike Air?
El Air se introdujo por primera vez en el calzado Nike en 1978. Esta tecnología utiliza aire presurizado en una membrana duradera y flexible que proporciona una amortiguación ligera. El Air Max 1 fue el primer calzado con tecnología Air visible en el talón.
¿Cuánto cuesta el Nike Air Max Scorpion?
El precio minorista del Air Max Scorpion es de $250.
¿Cuándo se lanza el Nike Air Max Scorpion?
La fecha de lanzamiento del Nike Air Max Scorpion es el 5 de octubre de 2022.