Las semanas posteriores al parto pueden ser algunas de las más emocionantes de tu vida, pero también las más agotadoras. ¿Sabes lo que no ayuda? La presión de la sociedad (las miradas, las redes sociales) para que parezca que nunca diste a luz a un bebé o que no tienes problemas para encontrar el equilibrio en tu vida.



Es hora de cancelar esos mensajes demasiado generalizados que vemos y escuchamos regularmente.



El primero que debemos erradicar: "Recupera tu cuerpo". Ese tipo de mentalidad es inútil y, francamente, poco realista, dice Brianna Battles, especialista certificada en fuerza y acondicionamiento en Eagle, Idaho, y creadora de Pregnancy and Postpartum Athleticism. Hola, creaste y alojaste a un ser humano, algo que no habría sido posible si tu cuerpo no hubiera sufrido algunos cambios serios e indelebles, dice. Esta idea tampoco respeta el hecho de que tu cuerpo acaba de atravesar el proceso fisiológico más sorprendente que el cuerpo pueda lograr, agrega Jane Wake, especialista en ejercicio prenatal y posnatal en Londres. (En serio: las investigaciones sugieren que un embarazo es el equivalente energético a un maratón de 40 semanas. Tómate unos segundos para procesar esa información.)



¿La segunda idea que debe irse a la basura? La actitud de "no hay excusas". (El pensamiento de "Beyoncé tiene las mismas 24 horas en un día"). Esta mentalidad no es justa, especialmente para los nuevos padres, que no pueden ni deben "hacerlo todo", dice Battles. Piensa, en cambio, en el movimiento como una forma de celebrar todo lo que tu cuerpo puede hacer cuando está listo para ello, no como una obligación o un castigo a toda costa, dice.



Entonces, ¿cuál es una forma más sostenible de pensar en el ejercicio en tu período posparto (una vez que tengas permitido hacerlo)? Se trata de replantear tus intenciones para estar más en línea con tu nueva realidad. Empieza aquí.