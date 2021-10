El mejor momento para tomar batidos de proteínas

Obtener la cantidad de proteínas necesarias durante el día es importante para el crecimiento muscular y el rendimiento óptimo del ejercicio. La suplementación de creatina también puede ayudar.



Pero ingerir demasiada cantidad de un nutriente no necesariamente es mejor.



Las necesidades de proteína de los atletas varían, pero generalmente oscilan entre 1.2 a 2.0 gramos por kilogramo de peso corporal por día.



En el pasado, se asumía que los atletas de resistencia necesitaban menos proteínas que los de fuerza. Pero las pautas actuales sugieren que no debe clasificarse a las personas que practican ejercicios como atletas de fuerza o resistencia.



Con el fin de asegurarte de cumplir con tus necesidades proteicas, toma en cuenta los factores y objetivos de tu estilo de vida para decidir cuándo es mejor tomar el batido proteico.



Por ejemplo, si puedes comer una comida o aperitivo que incluya muchas proteínas cada tres o cuatro horas, entonces es posible que no necesites un batido.



Pero, si sabes que no tendrás un momento para sentarte y obtener los nutrientes esenciales, entonces vale la pena beber un batido de proteínas.



Sin embargo, recuerda que la nutrición adecuada no solo incluye suplementos, sino también alimentos integrales. Crear una dieta balanceada con alimentos integrales no solo puede aportar los micro- y macronutrientes tan importantes y necesarios, sino que también te brindará una sensación de saciedad y satisfacción capaz de mejorar el bienestar general.