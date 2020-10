La mejor forma de tener un diálogo interno para mejorar tu rendimiento

Como te imaginas, repetirse a uno mismo solo lo positivo puede mejorar el entrenamiento. No solo puede contribuir a tener una imagen personal más saludable, sino que también puede mejorar el rendimiento, según un metaanálisis publicado en la revista "Perspectives on Psychological Science". Hablar con uno mismo (en especial cuando se visualiza y establece un objetivo) puede ayudar a mejorar la resistencia atlética, y también puede hacer que el entrenamiento te resulte menos intenso, de acuerdo con una investigación publicada en la revista "Medicine & Science in Sports & Exercise". En particular, utilizar un lenguaje positivo se puede traducir en más energía y una menor frecuencia cardíaca, según muestra una investigación de la revista "Clinical Psychological Science".



Sin embargo, hay una línea muy delgada entre hablarte de forma positiva y el diálogo interno excesivamente positivo. Este último puede ser perjudicial, ya que es menos realista. "Rechazar las afirmaciones positivas es peor que no tenerlas. Cuando te haces promesas que no puedes cumplir, disminuye tu autoeficacia y no te sentirás tan capaz", afirma el psicólogo deportivo Jonathan Fader, autor de "Life as Sport: What Top Athletes Can Teach You About How to Win in Life".