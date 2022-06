Dale nueva vida a tu calzado deportivo viejo con ingredientes naturales

Cuéntanos sobre tu trabajo.

"Mi función es asegurarme de entender realmente las necesidades de nuestros clientes para crear productos deseables, y resolver los problemas con creatividad, sustentabilidad y circularidad a través del lente de los materiales".



¿Cuándo inició tu amor por el calzado deportivo?

"Mi conexión con el calzado deportivo comenzó como una manera de disfrutar el tiempo con mi familia. Cuando me mudé a Los Ángeles desde Indonesia, en 2005, no hablaba inglés y mis primos no hablaban indonesio pero, de alguna manera, pudimos vincularnos a través del calzado deportivo. Me llevaban a acampar para los lanzamientos y mientras esperaba en la fila hacía nuevos amigos. Todo se trata de la comunidad que me hace sentir bienvenida".



¿Qué cualidades personales aportas al trabajo y a la vida?

"Soy fácil de tratar, extrovertida y de capricornio. Me gusta probar comida nueva, explorar las nuevas tiendas vintage, tiendas de ropa usada, etc. Por eso mi calzado tiene que ser cómodo: ¡estoy en constante movimiento!".