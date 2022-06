Para las personas que buscan desarrollar músculo, el enfoque principal de tu rutina de gimnasio debería ser el levantamiento de pesas . Específicamente, el entrenamiento de hipertrofia. Es decir, sobrecargar progresivamente los músculos levantando pesas cada vez más pesadas, en un rango de ocho a doce repeticiones. Levantar pesas pesadas y forzar el cuerpo provocará microtraumatismos e inflamación en el tejido muscular y agotará las reservas de glucógeno (carbohidratos).Como parte del proceso de reparación, se produce la síntesis de proteínas musculares . Esto reconstruye el tejido muscular más fuerte y más grande que antes. De esta manera, la próxima vez que los músculos se expongan al mismo estímulo de entrenamiento, estarán mejor equipados para manejarlo.¿Por qué es importante conocer esta información? Porque es necesario tener energía para levantar pesas para obtener resultados. Si las pesas que levantas no son lo suficientemente pesadas, o no puedes completar el número de repeticiones, series o volumen total requerido, probablemente no expondrás los músculos al estímulo de entrenamiento necesario.Por lo tanto, no se producirá el importantísimo proceso hipertrófico ni experimentarás un crecimiento muscular.Por lo tanto, si quieres desarrollar músculos, tienes que usar tu energía para levantar pesas. Correr antes de levantar pesas agotará las reservas de energía circulante que necesitas para los levantamientos más pesados. Además, el movimiento repetitivo del running reduce la eficacia de las contracciones musculares. Esto significa que te cansas y las contracciones musculares son menos eficaces. Tu forma puede incluso verse comprometida como resultado de la fatiga y las contracciones repetitivas necesarias para mantener una carrera, según un estudio de 2016 publicado en el Journal of Strength and Conditioning Research. Los investigadores examinaron los efectos de realizar una carrera aeróbica de intensidad moderada en la cinta de correr antes de realizar ejercicios de resistencia de estilo hipertrófico. Midieron el índice de esfuerzo percibido (RPE, por sus siglas en inglés) y las repeticiones completadas, entre otras métricas para establecer los efectos.Los investigadores descubrieron que el número total de repeticiones, la potencia promedio y la velocidad se redujeron notablemente en el grupo que hizo cardio antes de las pesas. Además, su RPE fue mayor incluso con un volumen menor.Si tu objetivo principal es desarrollar fuerza y músculo, haz ejercicios aeróbicos después de tu entrenamiento. Sin embargo, es mejor hacerlo a una intensidad baja. Excederse después de un entrenamiento de cuerpo entero o de piernas con pesas solo aumentará el tiempo que necesitarás para recuperarte. Lo ideal es evitar las sesiones de cardio y de pesas seguidas.