Te presentamos al club de fútbol Paris Alesia

Ahora, Ferhat utiliza el fútbol para crear su propia comunidad mediante el Paris Alésia FC, del que se hizo cargo en 2014. Creció en el distrito 14 de París, donde se fundó el club en 1916 y continúa jugando hoy, en el estadio Elisabeth. Nos reunimos con Ferhat y el equipo el invierno pasado, y mientras caminaba por las calles del vecindario, señaló las ventanas de la casa de sus padres y se detuvo para recordar cómo, como inmigrante de Turquía, el fútbol se convirtió en su salvavidas.



"Para ser sincero, tuve muchas dificultades en la escuela y debido a que mis padres no hablaban mucho francés, no había nadie que me ayudara", recuerda Ferhat. "Fue difícil porque cuando llegas después de los otros [estudiantes], lamentablemente, te dejan atrás".



Y continúa, “Fue en ese momento que comencé con el fútbol. Comencé a hacer mis primeros amigos, que todavía están a mi lado, incluso hoy en día. El fútbol era una forma de escape, de sentirse más libre y no sentirse dejado de lado".