白色 Kobe Bryant 鞋款

性別 
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兒童款 
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顏色 
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白色
鞋高 
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寬度 
(0)
運動 
(0)
Kobe IX
Kobe IX 大童籃球鞋
不適用促銷活動
Kobe IX
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$3,800
Kobe VI
Kobe VI 大童籃球鞋
已於 SNKRS 上架
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Kobe IV Protro
Kobe IV Protro 籃球鞋
已於 SNKRS 上架
Kobe IV Protro
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