紅色 Kobe Bryant 鞋款

性別 
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顏色 
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紅色
鞋高 
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寬度 
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運動 
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Kobe VIII Protro
Kobe VIII Protro 籃球鞋
不適用促銷活動
Kobe VIII Protro
籃球鞋
$6,000