Hız Kanında Var: Shalane Flanagan ve Nike Running

Bu Ailenin Her Üyesi Hızlı
Shalane Flanagan için koşmak, her zaman bağ kurmaktan ibaret olmuş. 10.000 metre koşusunda Gümüş Madalya Sahibi ve New York City maratonu birincisi olduğunda ülkesiyle bağ kurmuş. Hep kapısının önündeki duran koşu ayakkabıları ve her hafta sonu çıkılan grup koşuları sayesinde onu Boulder, Colorado'nun grup koşu kültürüyle büyüten ailesiyle bağ kurmuş. Koçluk yaptığı Bowerman Track Club'daki zorlu koşuların üstesinden kolayca gelen elit sporcular ve yalnızca özgürlük hissi için koşmayı seven evlatlık kız çocukları Breauna ve Kauna gibi amatör koşucularla bağ kurmuş. Her birinin hız tanımı farklı. Her biri bir başka aile.rt
"Koşu muazzam hedeflerin peşinden koşmama yardımcı oldu, koşu sayesinde inanılmaz insanlarla tanıştım. O macerayı, süreci birileriyle paylaşmak önemli."
Shalane Flanagan
NYC Maratonu Şampiyonu, Olimpiyat Gümüş Madalyası Sahibi, Yazar, Anne
Nike Air Zoom Fly 4
Günlük antrenman ayakkabılarının rahatlığı, dayanıklılığı ve desteğiyle karbon fiber plakanın itiş gücünü birleştiren Nike Zoom Fly 4, antrenman ve yarış günleri arasında köprü kurarak Shalane gibi her şeyi yapabilen bir ayakkabı ortaya koyuyor.
Öz Güvenini Bul. Hızını Bul.
2016 yılında Shalane ve eşiyle birlikte yaşayan ikiz kardeşler Breauna ve Keauna, koşmayı her zaman sevenlerden değil. Ama grup halinde koşarken insanlarla beraber olmayı ve getirdiği enerjiyi seviyorlar. "Yalnız olmaktan hoşlanmıyorum. Beni motive edecek insanlarla olmayı seviyorum." diyor Keauna. Breauna da kardeşine katılarak "Evet, başkalarından bir şeyler öğrenebiliyorsun. Etrafında seni teşvik edecek insanlar oluyor." diyor. Koşmaya başladıklarında gelen hız hissini de seviyorlar. Keauna bunu "Beni geriye çeken hiçbir şey yok. Nereye gidersem gideyim vücudumu hareket ettirip kendime güvenebiliyorum." diyerek anlatıyor.
"Dışarıda koşmama yardımcı olacak başka insanların da olduğunu biliyorum."
"Zorlukları beraber aşıyorsunuz. Yalnız değilsin."
Breauna ve Keauna Cobb, İkiz Kız Kardeşler, Öğrenci
Nike Air Zoom Pegasus 38
Ayak tarağındaki Zoom Air birimi ve hızlı tepki veren React köpükle rahatlık ve uzun süreli yastıklama sağlayan Pegasus 38, ister arkadaşlarınla eğlenceli bir koşuya çıkarken ister ilk yarışına katılmanın heyecan duygusunu hissederken giyebileceğin, her hız tanımına uygun ideal bir ayakkabıdır.