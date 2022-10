Hız Kanında Var: Shalane Flanagan ve Nike Running

Shalane Flanagan için koşmak, her zaman bağ kurmaktan ibaret olmuş. 10.000 metre koşusunda Gümüş Madalya Sahibi ve New York City maratonu birincisi olduğunda ülkesiyle bağ kurmuş. Hep kapısının önündeki duran koşu ayakkabıları ve her hafta sonu çıkılan grup koşuları sayesinde onu Boulder, Colorado'nun grup koşu kültürüyle büyüten ailesiyle bağ kurmuş. Koçluk yaptığı Bowerman Track Club'daki zorlu koşuların üstesinden kolayca gelen elit sporcular ve yalnızca özgürlük hissi için koşmayı seven evlatlık kız çocukları Breauna ve Kauna gibi amatör koşucularla bağ kurmuş. Her birinin hız tanımı farklı. Her biri bir başka aile.

rt