Birlikte Daha Hızlı: Shalane Flanagan ve Bowerman Track Club

Birlikte Daha Hızlı
Shalane Flanagan, Bowerman Track Club'ın koçu olmayı yeni zirvelere ulaşmak için koşucularla beraber çalışarak geçirdiği kariyerinin doğal bir uzantısı olarak görüyor. Destek ve mücadele ruhunu aşılayarak etrafındaki herkesin daha hızlı koşmasını sağladığı için koçluğuna kulüpte "Shalane Efekti" diyorlar. "Bu bana biraz komik geliyor. Çünkü özel bir şey yaptığımı düşünmüyorum. Harika insanlarla çevrili olmak beni motive ediyor sadece." diyor Shalane. Lopez Lomong gibi deneyimli koşuculardan ilk kez Olimpiyat Şampiyonu olan Grant Fisher gibi birçok farklı ismi hayallerine ulaşması için çalıştıran Shalane, bir koç olarak gerçek bir koşucu ailesinin bir üyesi.
"Bowerman Track Club'da büyük bir aileyiz ve birbirimize değer veriyoruz. Başarılı olmayı birbirimiz için istiyoruz."
Shalane Flanagan
NYC Maratonu Şampiyonu, Olimpiyat Gümüş Madalyası Sahibi, Yazar, Anne
Kaderini Bul. Hızını Bul.
Çocukluğunda Sudan'daki iç savaşa tanıklık etmiş olan Lopez Lomong, hayatı boyunca koşmak zorunda kalmış ve ailesinden ayrı düşmüş. Amerika Birleşik Devletleri'ne göçtüğünde ise üniversitedeki koşu ekibiyle kendine yeni bir aile kurmuş. Şimdi de bambaşka bir amaç uğruna Bowerman Track Club ile koşuyor. "Koşuya her hazırlandığımda yalnızca saf mutluluk için koştuğumu söylüyorum. Artık tehlikeden kaçmak için değil, başka bir hedef için koşuyorum."
Nike Air Zoom Alphafly Next%
İki Zoom Air bölmesi, ZoomX köpüğü ve karbon fiber plakasıyla en hızlı yarış ayakkabımız olan Alphafly Next%, Lopez Lomong gibi en yüksek seviyede hayallerinin peşinden koşan elit sporcular tarafından giyiliyor.
Amacını Bul. Hızını Bul
Grant Fisher, motivasyonunu her gün beraber koştuğu ailesinde buluyor. "Hepimiz farklı yerlerden, farklı arka planlardan geliyoruz. Hepimizi koşuya farklı sebepler yönlendirdi. Ancak tek bir amaçta bir araya geldik. Elimizden geldiğince iyi koşucular olmak istiyoruz" diyor. Grant için bu amaç, bu yaz ilk kez dünya sahnesinde yarışma fırsatı elde etmek anlamına geliyor.
Nike Air Zoom Vaporfly Next% 2
ZoomX köpüğün arasındaki karbon fiber plaka, Vaporfly Next%2 modeline inanılmaz bir hız kazandırıyor. Grant'in de söylediği gibi, "Hız koşularında Next% gibi bir ayakkabı daha yok. Onunla koşmak çok eğlenceli. Bulutların üzerindeymişsin gibi hissediyorsun."