Birlikte Daha Hızlı

Shalane Flanagan, Bowerman Track Club'ın koçu olmayı yeni zirvelere ulaşmak için koşucularla beraber çalışarak geçirdiği kariyerinin doğal bir uzantısı olarak görüyor. Destek ve mücadele ruhunu aşılayarak etrafındaki herkesin daha hızlı koşmasını sağladığı için koçluğuna kulüpte "Shalane Efekti" diyorlar. "Bu bana biraz komik geliyor. Çünkü özel bir şey yaptığımı düşünmüyorum. Harika insanlarla çevrili olmak beni motive ediyor sadece." diyor Shalane. Lopez Lomong gibi deneyimli koşuculardan ilk kez Olimpiyat Şampiyonu olan Grant Fisher gibi birçok farklı ismi hayallerine ulaşması için çalıştıran Shalane, bir koç olarak gerçek bir koşucu ailesinin bir üyesi.

Birlikte Daha Hızlı: Shalane Flanagan ve Bowerman Track Club
Birlikte Daha Hızlı: Shalane Flanagan ve Bowerman Track Club

"Bowerman Track Club'da büyük bir aileyiz ve birbirimize değer veriyoruz. Başarılı olmayı birbirimiz için istiyoruz."

Shalane Flanagan
NYC Maratonu Şampiyonu, Olimpiyat Gümüş Madalyası Sahibi, Yazar, Anne

Kaderini Bul. Hızını Bul.

Çocukluğunda Sudan'daki iç savaşa tanıklık etmiş olan Lopez Lomong, hayatı boyunca koşmak zorunda kalmış ve ailesinden ayrı düşmüş. Amerika Birleşik Devletleri'ne göçtüğünde ise üniversitedeki koşu ekibiyle kendine yeni bir aile kurmuş. Şimdi de bambaşka bir amaç uğruna Bowerman Track Club ile koşuyor. "Koşuya her hazırlandığımda yalnızca saf mutluluk için koştuğumu söylüyorum. Artık tehlikeden kaçmak için değil, başka bir hedef için koşuyorum."

Birlikte Daha Hızlı: Shalane Flanagan ve Bowerman Track Club

"Bireysel olarak deneyimlediğimiz birçok şey var. Ancak bir aile, grup ve ekip olarak bir araya geldiğimizde bunu heyecanlı kılıyoruz."

Lopez Lomong
Olimpik 1.500 m ve 5.000 m Sporcusu, Bowerman Track Club

Birlikte Daha Hızlı: Shalane Flanagan ve Bowerman Track Club
Birlikte Daha Hızlı: Shalane Flanagan ve Bowerman Track Club

Nike Air Zoom Alphafly Next%

İki Zoom Air bölmesi, ZoomX köpüğü ve karbon fiber plakasıyla en hızlı yarış ayakkabımız olan Alphafly Next%, Lopez Lomong gibi en yüksek seviyede hayallerinin peşinden koşan elit sporcular tarafından giyiliyor.

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Amacını Bul. Hızını Bul

Grant Fisher, motivasyonunu her gün beraber koştuğu ailesinde buluyor. "Hepimiz farklı yerlerden, farklı arka planlardan geliyoruz. Hepimizi koşuya farklı sebepler yönlendirdi. Ancak tek bir amaçta bir araya geldik. Elimizden geldiğince iyi koşucular olmak istiyoruz" diyor. Grant için bu amaç, bu yaz ilk kez dünya sahnesinde yarışma fırsatı elde etmek anlamına geliyor.

Birlikte Daha Hızlı: Shalane Flanagan ve Bowerman Track Club

"En iyi performansımızı sergilemek için bir araya gelmemiz gerektiğini biliyoruz. Oldukça rekabetçiyiz ama grup olarak koşmak bizi daha da motive ediyor. Üstelik çok daha eğlenceli."

Grant Fisher
Olimpik 5.000 m ve 10.000 m Koşucusu, Bowerman Track Club

Birlikte Daha Hızlı: Shalane Flanagan ve Bowerman Track Club
Birlikte Daha Hızlı: Shalane Flanagan ve Bowerman Track Club

Nike Air Zoom Vaporfly Next% 2

ZoomX köpüğün arasındaki karbon fiber plaka, Vaporfly Next%2 modeline inanılmaz bir hız kazandırıyor. Grant'in de söylediği gibi, "Hız koşularında Next% gibi bir ayakkabı daha yok. Onunla koşmak çok eğlenceli. Bulutların üzerindeymişsin gibi hissediyorsun."

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Birlikte Daha Hızlı: Shalane Flanagan ve Bowerman Track Club