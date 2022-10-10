Birlikte Daha Hızlı: Shalane Flanagan ve Bowerman Track Club

Shalane Flanagan, Bowerman Track Club'ın koçu olmayı yeni zirvelere ulaşmak için koşucularla beraber çalışarak geçirdiği kariyerinin doğal bir uzantısı olarak görüyor. Destek ve mücadele ruhunu aşılayarak etrafındaki herkesin daha hızlı koşmasını sağladığı için koçluğuna kulüpte "Shalane Efekti" diyorlar. "Bu bana biraz komik geliyor. Çünkü özel bir şey yaptığımı düşünmüyorum. Harika insanlarla çevrili olmak beni motive ediyor sadece." diyor Shalane. Lopez Lomong gibi deneyimli koşuculardan ilk kez Olimpiyat Şampiyonu olan Grant Fisher gibi birçok farklı ismi hayallerine ulaşması için çalıştıran Shalane, bir koç olarak gerçek bir koşucu ailesinin bir üyesi.