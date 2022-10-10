Kız Çocuklar İçin Özel Olarak Tasarlanmış Spor Sütyenleri

Konumuz Sütyen
Bazı kız çocuklar için spor sütyeni, spor yapmak ile hareketsiz kalmak arasındaki fark olabilir. Women’s Sports Foundation tarafından yapılan araştırmalar, aktif kız çocukların kendilerine daha çok güvendiklerini ve daha olumlu bir vücut algısına sahip olduklarını gösteriyor†. Bu açıdan spor sütyeni çok önemli olabilir. Peki, kız çocukların ilk sütyenlerini bulmalarına nasıl yardımcı olacaksın? Merak etme, ilk sütyen konuşmasını başlatmaktan doğru sütyeni bulmaya kadar her adımda ihtiyacın olacak tüm bilgilere sahibiz.
Yaklaşımın Olumlu Olsun
İlk sütyen konuşmasını yapmak, ikiniz için de garip bir deneyim olabilir. Bu yüzden, konuşmanın daha sıcak geçmesine yardımcı olması için çocuk ve adolesan psikiyatristi Dr. Neha Chaudhary* ile konuştuk. Chaudhary, konuşmayı başlatmak için şu tavsiyeyi veriyor: "Konuşma biçiminin çocuğun düşüncelerini ve hislerini etkileyebileceğini unutma. Bu yüzden değişikliklerden utanç verici, garip şeylermiş gibi bahsetme. Rahat ve pozitif ol."
"Sütyeni çocuğun kullanmak zorunda olduğu bir ürün gibi yansıtmak yerine kullanma ayrıcalığına sahip olduğu bir ürün gibi yansıt. Bunun birlikte yaşadığınız bir deneyim olduğuna odaklanarak pozitif bir hava yarat."
— Dr. Neha Chaudhary
Ne Zaman Konuşacaksın?
Sütyen hakkında konuşmaya hazırsın fakat ne zaman konuşacağından emin değil misin? Çocuğun sütyen konuşması yapmak isteyeceği belirli bir zaman yoktur: Bir arkadaşı spor sütyeni aldığında ya da antrenmanlar ve maçlar için spor sütyeni gerektiğinde isteyebilir. Ama zamanı geldiğinde sütyeni olsun isteyecektir, böylece...
Ne Zaman Konuşacaksın?
Sütyen hakkında konuşmaya hazırsın fakat ne zaman konuşacağından emin değil misin? Çocuğun sütyen konuşması yapmak isteyeceği belirli bir zaman yoktur: Bir arkadaşı spor sütyeni aldığında ya da antrenmanlar ve maçlar için spor sütyeni gerektiğinde isteyebilir. Ama zamanı geldiğinde sütyeni olsun isteyecektir, böylece...
- Kendisini Rahat Hisseder
Kız çocuklar, gelişimlerinin hangi aşamasında olurlarsa olsunlar, göğüsleri büyümeye başladığında göğüs ağrıları yaşayabilir. Spor sütyeni, kız çocuğun vücudunu sarıp onu rahat tutacağı için ağrı ve rahatsızlık hissetmeden hareket etmesini sağlayacaktır.
- Korunduğunu Hisseder
Göğüsleri büyümeye başlayan kız çocuklar, bu durumdan ve vücutlarındaki değişimden rahatsızlık duyabilir. Formalarının veya üstlerinin altına giyecekleri ekstra katman, onlara güven verecektir.
HANGİ SÜTYEN?
Doğru sütyenin seçilmesi, sütyenini gardırobunun en ücra köşesine atmak yerine gerçekten giymesini sağlayabilir. Bu noktada önemli olan husus, sütyenini ne için kullanacağıdır. Gün boyu mu giyecek yoksa sadece maç gününde mi kullanacak? Ona en uygun stili bulmak için nasıl hareket edeceğini belirle.
Gün Boyu Kullanıma Uygun Sütyenler
HANGİ SÜTYEN?
Doğru sütyenin seçilmesi, sütyenini gardırobunun en ücra köşesine atmak yerine gerçekten giymesini sağlayabilir. Bu noktada önemli olan husus, sütyenini ne için kullanacağıdır. Gün boyu mu giyecek yoksa sadece maç gününde mi kullanacak? Ona en uygun stili bulmak için nasıl hareket edeceğini belirle.
Gün Boyu Kullanıma Uygun Sütyenler
Her gün kolayca giyebileceği bir sütyen istiyorsa ince askılı, hafif bir spor sütyeni ideal olacaktır. Gün boyu rahatlık sunan bu sütyenler, tam koruma sunmalarına rağmen varlığını unutturan bir yapıya sahiptir. U şekilli yakaya sahip sütyenler ise her üstle birlikte giyilebilir.
"Spor" İçin Spor Sütyeni
"Spor" İçin Spor Sütyeni
Futbol maçı ve koşu gibi daha aktif ve yoğun hareketli aktivitelerde çok katmanlı kumaşlar, kalın ve geniş askılar ve yarışçı sırtı stiller, vücuda tam oturup sıkıca sarar. Üstelik tüm Nike kız çocuk spor sütyenleri, performans açısından testten geçirilir ve ter tutmayan Dri-FIT kumaştan üretilir.
UYUYOR MU?
Doğru sütyeni bulmak biraz zaman alabilir ama çocuğun için doğru beden ve stilin hangisi olduğunu anlamana yardımcı olacaktır. Spor sütyenini denerken bu uyum ipuçlarını dene ve doğru sütyeni bulduktan sonra (tamamen destekli ve rahat biçimde) zafer turu atmaya hazır ol.
Askılardan Başla
Askı ile vücudu arasına iki parmağını rahatça sokabilmelidir. Çok bolsa daha küçük bir beden denet. Omuzlarını sıkıyorsa daha büyük bir beden denet.
Bandı Kontrol Et
Çok sıkı olmamasına dikkat et. Bant ile vücudu arasına iki parmağını rahatça sokabilmelidir. Ayrıca iki kolunu başının yukarısına kaldırmasını iste ve göğüs bandının yukarıya toplanmadığından, göğüs kafesinde düz durduğundan emin ol.
Zıpladığında Hareket Etmemelidir
Zıplamasını iste. Göğüsleri çok az hareket etmelidir. Kendini rahat hissetmeli ve öz güven duymalıdır. Göğüsleri, rahat olamayacağı kadar hareket ediyorsa kadın bedeni sütyen denetebilirsin.
Kız Çocuk Sütyeni mi, Kadın Sütyeni mi?
Kız Çocuk Sütyenlerinin Tasarımı Farklıdır
Kız çocuk sütyenleri ile kadın sütyenleri arasındaki fark, sadece kup bedeninden ibaret değildir. İşte farklar ve nedenleri:
- Alışmayı Kolaylaştıran Tasarımlar
Bazı kız çocuklar sütyen giymek istese de bunun fark edilmesini istemez. Nike kız çocuk spor sütyenleri bu istek doğrultusunda tasarlanır. Bu yüzden bazı stiller çok ince askılara ve U şekilli yakaya sahiptir. Bu tasarımlar, tişört veya atlet altına fark edilmeden spor sütyeni giymeyi kolaylaştırır.
- Doğru Miktarda Koruma
Ped, sezgisel bir tasarım değildir. Üstelik sütyenin hızla iç çamaşırını akla getirerek kız çocukları utandırmasına neden olabilir. Bu yüzden Nike kız çocuk sütyenleri pedsizdir. Ek destek ve kusursuz koruma sunmak için ek kumaş katmanlarından elde edilen çeşitli seçenekler mevcuttur.
- Teri Hedef Alır
Kız çocukların terlemesi ile kadınların terlemesini kıyaslayan Nike sütyen tasarımcıları, en çok terleyen noktalara file ve ter tutmayan başka malzemeler yerleştirdi. Bu sayede, kız çocuklar hangi aşamada olurlarsa olsunlar ter tutmayan bir sütyen bulabilir.
Çok Rahat
Kız çocukların kadın sütyeni giymeye başladığı belirli bir yaş yoktur. Önemli olan, rahatlık ve performanstır. Kız çocuk sütyenleri ihtiyacı olan destek ve korumayı sunmuyorsa kadın sütyeniyle daha rahat edebilir.
†Teen Sport in America: Why Participation Matters. Women’s Sports Foundation Raporu, Ocak 2018.
*Dr. Chaudhary, San Francisco'lu çocuk ve adolesan psikiyatristi ve Stanford'un Akıl Sağlığı Yeniliği Laboratuvarı Brainstorm'un kurucu ortağıdır.