Kız Çocuklar İçin En İyi Nike Sütyenler
Satın Alma Rehberi
Çeşitli stillerde sunulan bu gençlere yönelik spor sütyenleri, koruma ve rahatlık sunmak için tasarlanmıştır.
Kız çocukların ilk sütyenini veya antrenman sütyenini giyme zamanı geldiğinde, doğru seçimi yapmak önemlidir. Genç sporcuların kendilerine güvenip rahat etmesi ve hareket etmek için motive olması adına, doğru uyumu sunan bir sütyen bulmak özellikle önem taşır. Çeşitli stillerde sunulan bu gençlere yönelik spor sütyenleri, hem spor hem de günlük kullanım sırasında koruma ve rahatlık sunmak için tasarlanmıştır.
Nike'ın çocuk sütyenleri çeşitli renk, desen ve stil seçeneklerine sahiptir. Spor yaparken veya her gün okulda giyebileceği bir sütyene ihtiyacı varsa, Nike'ın her duruma uygun sütyenleri arasında aradığını bulabilirsin.
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Nike'ın gençlere yönelik sütyenleri, XS-XL+ bedenlerinde sunulur ve genellikle 7-15 yaş arası kız çocuklar için üretilir. Ancak kız çocuk sütyenlerinin desteği yeterli gelmiyorsa bir kadın sütyeni daha iyi bir seçenek olabilir.
Bu rehberle genç sporcular için en iyi Nike sütyenleri keşfet.
Kız Çocuklar İçin En İyi Nike Sütyenler
Spor, Antrenman ve Yüksek Etki Düzeyine Sahip Diğer Hareket Biçimleri İçin
Spor veya hareket temelli, yüksek etki düzeyine sahip diğer aktiviteler yapan genç sporcular için daha destekleyici bir sütyen daha uygun olacaktır. Bu sütyenler egzersiz sırasında göğüsleri sabit tutarken doğru düzeyde destek ve hafif basınç sunar.
Örneğin, Nike Swoosh Sütyen daha fazla destek için daha kalın, yarışçı sırtı askılara ve daha geniş banda sahiptir. Nike Dri-FIT teknolojisi sayesinde Nike Swoosh Sütyen, nemi kumaş yüzeyinde dağıtarak genç sporcuların terlerken bile serin ve kuru kalmasını sağlar. Kadın bedenleri de bulunan bu sütyen, çift taraflı stiller de dahil olmak üzere farklı renk ve baskı seçeneklerine sahiptir.
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Rahat Yapı ve Günlük Kullanım İçin
Rahatça oynayabileceği veya günlük hayatında kulllanabileceği bir sütyene ihtiyacı varsa varlığını unutturan, hafif bir sütyen tercih et.
Esnek kumaştan üretilen ve göğüs kısmında yüksek koruma sunan Nike One Sütyen ve çeşitli stil ile tasarım seçenekleri bulunan Nike Indy Bra bu stillere örnek verilebilir.
Hem yetişkin hem çocuk modelleri bulunan Indy Sütyen, yumuşak ve dikişsiz tasarıma sahiptir ve daha ince omuz askılarıyla hareketleri kısıtlamaz. Bu sütyen modellerinde de ter tutmayan Nike Dri-FIT teknolojisi kullanılır.
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Kız Çocukların Sütyen Bedeni İçin Ölçü Alma
1. Göğüs Altı Ölçümü
Yumuşak bir mezurayı yatay şekilde tutup göğsünün alt kısmından göğüs kafesine sar (bu bölgeye göğüs altı da diyoruz). Mezura vücudunu sıkıca sarmalıdır.
2. Mezura Alternatifleri
İp (ayakkabı bağcığı da olur), kalem ve cetvel bul. İpi (mezura kullanır gibi) göğüslerinin hemen altından yatay şekilde göğüs kafesinin çevresine sar ve ipin birleştiği noktayı kalemle işaretle. Sonra ipi düz bir yüzeye koy ve cetvelle ölçerek göğüs altı ölçünü öğren.
3. Sütyen Bedenini Bulmak İçin…
1. veya 2. adımda belirlediğin göğüs altı ölçüsünü kullanarak beden çizelgesinden sütyen bedenini bul. Ölçü tabloda iki bedenin arasında kalıyorsa büyük bedeni tercih et. Biraz büyük sütyen, çok sıkı sütyenden daha rahat olacaktır. *Geniş beden (+) spor sütyenlerinin uzunluğu veya stili değil, yalnızca çevre uzunluğu farklıdır.
Doğru Uyumu Bulman İçin Üç İpucu
1. Askılardan Başla
Askı ile vücut arasına iki parmak girebilmelidir. Askı çok bolsa daha küçük bir beden dene. Omuzları sıkıyorsa daha büyük bir beden dene.
2. Bandı Kontrol Et
Bandın çok sıkı olmamasına dikkat et. Bant ile vücut arasına iki parmak rahatça girebilmelidir. Ayrıca kollarını başının üstüne kaldır ve bandın yukarıya toplanmadığından, göğüs kafesinde düz durduğundan emin ol.
3. Zıpladığında Göğüslerinin Hareket Etmediğinden Emin Ol
Zıpla! Zıpladığın zaman göğüs bölgesi olabildiğince az hareket etmeli, göğüs açılmamalı ve sabit durmalıdır. Seni rahatsız edecek düzeyde hareket varsa veya kol altında veya boyun çizgisinde taşma oluyorsa kadın bedenlerini dene.
Yazan: Julia Sullivan