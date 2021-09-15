Kız Spor Sütyeni ve Kadın Spor Sütyeni

Kız Çocuklar İçin Spor Sütyeni Rehberi
Kız Çocuk Spor Sütyeninin Kadın Spor Sütyeninden Farkı Nedir?
Spor sütyenleri neden kız çocuklar ve kadınlar için olarak ikiye ayrılır? Fark sadece isimde değildir. Kız çocuk spor sütyenleri, kadın spor sütyenlerine kıyasla daha farklı bir tasarıma sahiptir.
Alışmayı Kolaylaştıran Tasarım
Bazı kız çocuklar sütyen giymek istese de bunun fark edilmesini istemez. Nike kız çocuk spor sütyenleri bu istek doğrultusunda tasarlanır. Bu yüzden bazı stiller çok ince askılara ve U şekilli boyun çizgisine sahiptir. Bu tasarımlar, tişört veya atlet altına dikkat çekmeden spor sütyeni giymeyi kolaylaştırır.
Doğru Ölçüde Koruma
Dürüst olalım: Dolgulu sütyen giymek ne rahat ne de doğaldır. Zaten gelişme çağında olan kız çocuklar için dolgu gerekli de değildir. Bu yüzden Nike kız çocuk spor sütyenleri dolgusuz üretilir. Daha fazla destek ve kusursuz koruma sunmak için dolgu yerine bazı sütyen stillerinde ek kumaş katmanı kullanılır.