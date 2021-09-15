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Kız Çocuklar İçin Spor Sütyeni Rehberi

Kız Çocuk Spor Sütyeninin Kadın Spor Sütyeninden Farkı Nedir?

Spor sütyenleri neden kız çocuklar ve kadınlar için olarak ikiye ayrılır? Fark sadece isimde değildir. Kız çocuk spor sütyenleri, kadın spor sütyenlerine kıyasla daha farklı bir tasarıma sahiptir.

Son güncellenme tarihi: September 15, 2021

Alışmayı Kolaylaştıran Tasarım

Bazı kız çocuklar sütyen giymek istese de bunun fark edilmesini istemez. Nike kız çocuk spor sütyenleri bu istek doğrultusunda tasarlanır. Bu yüzden bazı stiller çok ince askılara ve U şekilli boyun çizgisine sahiptir. Bu tasarımlar, tişört veya atlet altına dikkat çekmeden spor sütyeni giymeyi kolaylaştırır.

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Kız Spor Sütyeni ve Kadın Spor Sütyeni
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Kız Spor Sütyeni ve Kadın Spor Sütyeni
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Kız Spor Sütyeni ve Kadın Spor Sütyeni

Doğru Ölçüde Koruma

Dürüst olalım: Dolgulu sütyen giymek ne rahat ne de doğaldır. Zaten gelişme çağında olan kız çocuklar için dolgu gerekli de değildir. Bu yüzden Nike kız çocuk spor sütyenleri dolgusuz üretilir. Daha fazla destek ve kusursuz koruma sunmak için dolgu yerine bazı sütyen stillerinde ek kumaş katmanı kullanılır.

Kız Spor Sütyeni ve Kadın Spor Sütyeni

Teri Hedef Alır

Nike sütyen tasarımcıları, kız çocukların terlemesi ile kadınların terlemesini kıyaslayarak vücutta en çok terleyen noktaları tespit eder ve nefes alabilen file panelleri veya ter tutmayan diğer tasarım öğelerini sütyene stratejik olarak yerleştirir. Bu sayede, her yaştan kız çocuk kendisini kuru ve rahat tutacak bir Nike sütyen bulabilir.

Kız Spor Sütyeni ve Kadın Spor Sütyeni

Çok Rahat

Kız çocukların kadın sütyeni giymeye başladığı belirli bir yaş yoktur. Önemli olan, rahatlık ve performanstır. Kız çocuk sütyenleri gerekli destek ve korumayı sunmada yetersiz kalıyorsa kadın sütyenlerine geçmenin zamanı gelmiş olabilir.

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