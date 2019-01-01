Nike Zoom Air Freak 1
Türünün Tek Örneği
Giannis Antetokounmpo'nun adını taşıyan ilk ayakkabı Nike Air Zoom Freak 1 ile oyuna hakim ol. Bu ayakkabı, ayağı sabitleyen ayak tarağı desteği, gelişmiş tutuş ve çarpma etkilerinden koruyan Zoom Air yastıklamayla Giannis'in rakipsiz atletikliğini tamamlıyor ve amansız, yüksek tempolu oyun stili için mükemmel bir seçenek sunuyor.
Behind the Design
Nike Zoom Air Freak 1
Giannis'in adını taşıyan ilk sneaker için onu ve ailesini benzersiz bir şekilde onurlandıran, çok yönlü bir basketbol ayakkabısı tasarladık.
Aileden İlham Alan Tutuş
Çok yönlü tutuş deseninde, Giannis'in merhum babası Charles'ın onuruna üç büyük gül bulunuyor. Giannis, bu tercih hakkında şunları söylüyor: "Gülleri babamın anısına ekledik, çünkü gülleri çok severdi. Attığım her adımda yanımda olacak ve bana yardım edecek."
Kardeş Sevgisi
Antetokounmpo'nun dört erkek kardeşi gibi ayak tarağını sabitleyen bantlar da birlikte çalışarak güçlü bir destek sistemi oluşturuyor. Giannis şöyle diyor: "Bantlar, benim her şeyim olan dört erkek kardeşimi temsil ediyor. İlk günden beri ayaklarımın yere sağlam basmasını sağladılar ve mütevazılığımı korudular."
Katlı Yastıklama
Topuğun altındaki çift katlı Zoom Air birimleri hızlı tepki veren bir yastık işlevi görüyor ve potaya sıçradıktan sonra yere inmek için ideal bir yapı sunuyor. Giannis, "Oynarken çok zıplarım ve dönerim, o yüzden çift katlı Air bölmeleri olması benim için çok önemliydi." diyor.