Air Force 1

Air Force 1

ALL FOR ONE

Tek başımıza kültüre yön verebiliriz ama hep birlikte dünyayı değiştirebiliriz. Sporun ve yaratıcılığın gücüyle topluluklarında fark yaratmak için çalışan kadınlar ve erkeklerle tanış. Bir kişiye ilham olabiliyorlarsa hepimize olabilirler.

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Öne Çıkan Hikayeler

Dulce Orihuela, TRASO

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Asa Mohammed, The Movement Factory

Asa Mohammed, The Movement Factory

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Sally Nnamani, PeacePlayers

Sally Nnamani, PeacePlayers

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Laura Nala

Laura Nala

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Ekin Bernay

Ekin Bernay

Ankara, Türkiye

Tarryn Alberts, So Dope Dance Academy

Tarryn Alberts, So Dope Dance Academy

Johannesburg, Güney Afrika

En Yeni Air Force 1

AF-1. Beyaz Klasik.

AF1. Beyaz Klasik.

AF-1. Beyaz Klasik.

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AF-1 "Under Construction"

AF-1 "Under Construction"

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Ritmi kalbinde hisseden kız çocuklar için

AF-1 HIGHNESS

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Air Force 1'ini Bul

Air Force 1 Low

Air Force 1 Low

Air Force 1 Mid

Air Force 1 Mid

Air Force 1 High

Air Force 1 High

1982'den Gelen Klasik

Bruce Kilgore tarafından tasarlanan ve 1982'de satışa sunulan Air Force 1, standartları ve sneaker kültürünü sonsuza dek değiştiren Nike Air teknolojisine sahip ilk basketbol ayakkabısıydı. İlk lansmanından otuz yılı aşkın süre sonra Air Force 1, köklerine bağlı kalmaya devam ediyor ve moda ikonu statüsünü sürdürüyor.

1982: Bir Efsane Doğdu

Nike Air Force 1, yumuşak ve esnek Nike Air yastıklamasının kullanıldığı ilk basketbol ayakkabısı oldu.

1983: "Original Six"

Yüksek bilekli AF-1 stili, Nike'ın en iyi NBA oyuncuları Michael Cooper, Bobby Jones, Moses Malone, Calvin Natt, Mychal Thompsen ve Jammal Wilkes tarafından giyildi.

1985'te Yeniden Üretim

Baltimore'daki üç satıcı, 3.000 çift AF-1 modelini Royal Blue ve Chocolate Brown renk gruplarıyla yeniden satışa sundu. Ayakkabılar, adeta raflardaki yerini alır almaz tükendi. Artık yalnızca basketbol için kullanılmayan bu sneaker, sokakların tozunu attırmaya başladı. [Fotoğraftaki ayakkabılar 2015 modelleridir]

1986–1991: "Ayın Ayakkabısı" Kulübü

Bazı satıcılar, tek seferlik Air Force 1 tasarımları sunma konseptini denemeye başladı. Her lansman başarıya ulaştı ve peynir ekmek gibi satıldı. Hayranlar yeni lansmanların peşine düştükçe sneaker kültürü, Baltimore'dan tüm doğu yakasına yayıldı.

1990'ların Ortaları ve 2000'ler: Gözde Sneaker

1990'ların Ortaları ve 2000'ler: Gözde Sneaker

Nike, özel etkinlikler ve tatiller yaklaşırken Air Force 1'i koleksiyoncuların gözdesi haline getiren, sınırlı sayıda üretilmiş özel modeller sunuyordu. Bu sayede bu sneaker kapış kapış satılıyordu.

2000: Hip Hop Stili Sneaker

2000: Hip Hop Stili Sneaker

Air Force 1'in dünya çapında ünlü rapçiler ve sanatçılar arasındaki popülerliği bu sneaker'ı sporun ötesine taşıyarak popüler kültürün bir parçası haline getirdi. Yeni bir milenyuma girerken şirketin logosunun işlendiği, zamana meydan okuyan, bembeyaz bir Roc-a-Fella Records modeli satışa sunuldu.

2012: Lunarlon Farkı

Orijinal modelin lansmanından otuz yıl sonra Lunar Force 1, ikonik Air Force 1 tasarımına eklenen hafif Lunarlon yastıklamayla geri döndü.

2017: 35. Yıl Dönümü

Bembeyaz AF-1 stilini yeniden yaratmak için beş tasarımcıyı bir araya getiren AF-100 koleksiyonu, kısa sürede büyük beğeni toplayan beş AF-100 tasarımı sundu. Bu tasarımlardan biri, Virgil Abloh'nun tasarladığı ve daha önce "The Ten" koleksiyonunun parçası olarak sunulan benzersiz bir AF-1 modeliydi.

@dorionpentard

@dorionpentard

@masteramas

@masteramas

@rami.hanna

@rami.hanna

@oilustratoarevisatoare

@oilustratoarevisatoare

Force Stili

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