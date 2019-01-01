ALL FOR ONE
Tek başımıza kültüre yön verebiliriz ama hep birlikte dünyayı değiştirebiliriz. Sporun ve yaratıcılığın gücüyle topluluklarında fark yaratmak için çalışan kadınlar ve erkeklerle tanış. Bir kişiye ilham olabiliyorlarsa hepimize olabilirler.
1982'den Gelen Klasik
Bruce Kilgore tarafından tasarlanan ve 1982'de satışa sunulan Air Force 1, standartları ve sneaker kültürünü sonsuza dek değiştiren Nike Air teknolojisine sahip ilk basketbol ayakkabısıydı. İlk lansmanından otuz yılı aşkın süre sonra Air Force 1, köklerine bağlı kalmaya devam ediyor ve moda ikonu statüsünü sürdürüyor.
1982: Bir Efsane Doğdu
Nike Air Force 1, yumuşak ve esnek Nike Air yastıklamasının kullanıldığı ilk basketbol ayakkabısı oldu.
1983: "Original Six"
Yüksek bilekli AF-1 stili, Nike'ın en iyi NBA oyuncuları Michael Cooper, Bobby Jones, Moses Malone, Calvin Natt, Mychal Thompsen ve Jammal Wilkes tarafından giyildi.
1985'te Yeniden Üretim
Baltimore'daki üç satıcı, 3.000 çift AF-1 modelini Royal Blue ve Chocolate Brown renk gruplarıyla yeniden satışa sundu. Ayakkabılar, adeta raflardaki yerini alır almaz tükendi. Artık yalnızca basketbol için kullanılmayan bu sneaker, sokakların tozunu attırmaya başladı. [Fotoğraftaki ayakkabılar 2015 modelleridir]
1986–1991: "Ayın Ayakkabısı" Kulübü
Bazı satıcılar, tek seferlik Air Force 1 tasarımları sunma konseptini denemeye başladı. Her lansman başarıya ulaştı ve peynir ekmek gibi satıldı. Hayranlar yeni lansmanların peşine düştükçe sneaker kültürü, Baltimore'dan tüm doğu yakasına yayıldı.
2012: Lunarlon Farkı
Orijinal modelin lansmanından otuz yıl sonra Lunar Force 1, ikonik Air Force 1 tasarımına eklenen hafif Lunarlon yastıklamayla geri döndü.
2017: 35. Yıl Dönümü
Bembeyaz AF-1 stilini yeniden yaratmak için beş tasarımcıyı bir araya getiren AF-100 koleksiyonu, kısa sürede büyük beğeni toplayan beş AF-100 tasarımı sundu. Bu tasarımlardan biri, Virgil Abloh'nun tasarladığı ve daha önce "The Ten" koleksiyonunun parçası olarak sunulan benzersiz bir AF-1 modeliydi.
Force Stili
Instagram'da #AF-1'i keşfet veya stilinin Nike.com'da yayınlanması için @Nike'tan bahset.