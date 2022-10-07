Nani ile ACG Yaz Rehberi

Yaz Rehberine Hoş Geldin
"Yaz, huzuru her yerde hissetmek demektir."
—Nani Welch Keliihoomalu
Nani Welch Keliihoomalu, Pasifik'in cenneti Hawaii adalarında yaşayan, Hawaii yerlisi bir fotoğrafçı ve sörfçü. Plaj havlumuzu yanımıza alarak Nani ile bir araya geldik. Yaz aylarında, evi olarak gördüğü yerlerde neler yaptığını dinleyeceğiz. Nani'nin rehberine göz at ve gezegenin en harika mevsimini nasıl doya doya yaşayacağını öğren.
Fotoğraflar: Nani Welch Keliihoomalu
İlham Kaynağını Keşfet
"Yaratıcılık için ilham kaynağı ararken kendimi ilk olarak Hawaii'nin evim gibi gördüğüm yerlerinde, yani doğada buluyorum. Fotoğraf kadrajımda insanlar yer alsa da çekim için her zaman doğayı tercih ediyorum. Okyanusta, ormanda veya yürüyüşe çıktığımızda insanların evi olarak gördüğü yerlerde çekim yapıyorum. Doğa, bana sürekli ilham veriyor."
Daha Azıyla Daha Fazlası
"Zararlı güneş ışınlarından korunmak için güneş kremi alıyorum. Gittiğim her yere analog veya su altı makinemi götürüyorum. Pareomu da hep yanıma alırım. Bir tür peştemal. Daha ince malzemesi sayesinde havlu kullanmak yerine kurulanırken pareoyu üzerime sarıyorum. Bir de yanımda su taşıyorum."
Istakoz Ye
"Sanırım bu yalnızca Hawaii'ye özel bir şey ancak yanımızda serpme ağ denilen büyük ağlardan taşırız. Resiflerde veya kıyı şeridinde yavaşça hareket ederek ağı suya atarsınız. Bu ağlarla farklı resif balıkları, yengeç ve hatta ıstakoz yakalayabilirsiniz. Bu Hawaii'de sık rastlanan bir şey. Sahilde kamp yaparken kafa lambanızı alır ve gece balık tutmaya çıkarsınız."
Ukulele Çalmayı Öğren
"Evimizin bahçesinde otururken amcalarım veya halalarımdan biri hep ukulele çalar ve şarkı söylerdi. O zamanlar henüz internet ve televizyonla tanışmamıştık. Geceleri herkes birlikte şarkı söyler ve müzik aleti çalardı."
Stres At
"Zor zamanlardan geçiyorsan bunu atlatmanın ve rahatlamanın en iyi yöntemi arkadaşlarınla sahile gitmektir. Ortaokulda yaşadığımız her şey dünyanın sonuymuş gibi geldiğinde arkadaşlarımla sahile gider ve orada uzun bir süre kalıp stres atardık. Beni en çok motive eden ise bunun sosyal yanı ve yalnızca annem veya bir arkadaşım dahi olsa sevdiğim insanların yanında olmak."
Kaybolmadın
"Arkadaşlarım, Hawaiililere özgü bir yön duygusuna sahip olduğumu söyler. Beni bir ormanın ortasına bıraksanız farkında olmadan yolumu bulup ormandan çıkabilirim. Ormanda belirli işaretçiler bulunur. Nehri yukarı doğru takip ettiğinde bir şelaleye ulaşacağını bilirsin. Nerede olursan ol, okyanusun hangi yönde olduğunu bulabilirsin."
Meyve Ye
"Mango nefis bir meyvedir. Yaz meyveleri lezizdir. Liçi ve mango dönemi başlıyor. Liçi, ağaçta yetişen minik bir meyvedir. Kabuğunu soyduğunda iç kısmın tadı tatlı bir kavuna benzer. Liçi sezonu harikadır; bostanı olan bir komşun varsa sana bir torba dolusu liçi getirir. Sen de arkadaşlarını çağırırsın ve hep birlikte meyve yersiniz. Bütün gün masada oturur liçi soyarsın."
Yüzmek Gerek
"Yazları günün en sevdiğim kısmı gün batımı. Güneş daha geç batar ve okyanus o kadar sakindir ki öylece oturup durabilirsin. Mükemmeldir; okyanusa girebileceğin en iyi saatlerdir. Su çok ılık olur, küvetteymiş gibi hissedersin. Sakince yüzersin ve muhteşem gökyüzünü izlersin. İnsanların neden bunun için Hawaii'ye geldiğini anlayabiliyorum."
Kumsalın Tadını Çıkar
"Yazın kumsala gitmediğin tek bir gün yoktur. İster ebeveynlerinle istersen arkadaşlarının ailesiyle, hatta teyzen ve amcanla dahi okyanusa gidersin. Büyüdüğünde şelaleye giderek maceraya atılabilirsin ve kendi başına bir şeyler yapabilirsin. Yaz boyunca suyun tadına varırsın."
Dalganı Bekle
"Sörf yaparken kafamdaki tüm endişeleri unuturum. Kulağa çok klişe gibi gelebilir ancak bir süredir dalgaların kırılmadığı veya kuzey dalgalarının olduğu, sörf yapmaya uygun bir yer bulduğumda çok heyecanlanıyorum. Sörf, ailemin tamamıyla sosyal bir ilişki kurmamı sağlıyor."