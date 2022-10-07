ACG Yaz 2021
ACG Yaz 2021

Yaz 2021: Hawaii

Yaza hoş geldin. Yaz, bir mevsim olduğu kadar aynı zamanda bir yaşam biçimidir. Sandalet ve güneş ışığıdır. Dışarı çıktığında yüzünü yalayan esintidir. Dünyada yazı en güzel yaşayabileceğin yer ise Hawaii'dir. Ada, sayısız mikro iklime ev sahipliği yapar. Burada kurak çayırları da, bol yağışlı yağmur ormanlarını da, yüksek rakımlı tundraları da, güzel dağ yamaçlarını da görebilirsin. Lav yatağında yürüyüşe çıkabilir, şelale altında serinleyebilir, koyda hayatın anlamını düşünebilir ya da palmiye ağaçlarının altında hayallere dalabilirsin. Yapabileceklerinin sınırı yoktur.

Yazın efsanesi Air Deschutz, özel bir Sig Zane iş birliğiyle geri dönüyor. Cinder Cone Windshell Ceket ve Lava Tree Quick Kapüşonlu Üst, stiline gizemli bir hava katıyor. Wyland crew üstler ve tişörtler, sosyal deniz memelisi grafikleriyle dudak uçuklatıyor. Bir de Trail Etek var. Tanıdık stile iddialı bir hava katıyor. Dışarı çık. Kendini doğanın kollarına bırak. Yazın tadını çıkar.

Koleksiyonu Keşfet

Şapka—ACG Tailwind Ssni Şapka; Sıcak Tutan Orta Katman—ACG Grafikli Kapüşonlu Üst; Alt—ACG Trail Şort;
Ayakkabı—Nike ACG Air Deschutz+

ACG Yaz 2021
ACG Yaz 2021

Üst—ACG Crater Lookout Real WAV3 Aop Uzun Kollu Üst; Alt—ACG Crater Lookout Real WAV3 AOP Şort; Aksesuar—ACG Karst Sırt Çantası; Ayakkabı—Nike ACG Air Deschutz+

ACG Yaz 2021
ACG Yaz 2021

Şapka—ACG Balıkçı Şapkası; Üst—ACG Circle Uzun Kollu Tişört; Alt—ACG Trail Etek; Ayakkabı—Nike ACG Air Deschutz+

ACG Yaz 2021
ACG Yaz 2021

Sıcak Tutan Orta Katman—ACG Wyland Crew Üst; Alt—ACG Smith Summit Kargo Pantolon; Ayakkabı—Nike ACG Mountain Fly Low

ACG Yaz 2021