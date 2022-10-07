ACG Yaz 2021

Yaza hoş geldin. Yaz, bir mevsim olduğu kadar aynı zamanda bir yaşam biçimidir. Sandalet ve güneş ışığıdır. Dışarı çıktığında yüzünü yalayan esintidir. Dünyada yazı en güzel yaşayabileceğin yer ise Hawaii'dir. Ada, sayısız mikro iklime ev sahipliği yapar. Burada kurak çayırları da, bol yağışlı yağmur ormanlarını da, yüksek rakımlı tundraları da, güzel dağ yamaçlarını da görebilirsin. Lav yatağında yürüyüşe çıkabilir, şelale altında serinleyebilir, koyda hayatın anlamını düşünebilir ya da palmiye ağaçlarının altında hayallere dalabilirsin. Yapabileceklerinin sınırı yoktur.



Yazın efsanesi Air Deschutz, özel bir Sig Zane iş birliğiyle geri dönüyor. Cinder Cone Windshell Ceket ve Lava Tree Quick Kapüşonlu Üst, stiline gizemli bir hava katıyor. Wyland crew üstler ve tişörtler, sosyal deniz memelisi grafikleriyle dudak uçuklatıyor. Bir de Trail Etek var. Tanıdık stile iddialı bir hava katıyor. Dışarı çık. Kendini doğanın kollarına bırak. Yazın tadını çıkar.