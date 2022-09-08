Nike Forward'ın Bakımı

Nike Forward

Yumuşak, sıcak tutan ve çok hafif bir malzeme olan Nike Forward'ın yıllar boyunca ilk günkü gibi kalmasını istiyorsan aşağıdaki basit ürün bakımı kurallarını uygulamalısın.

Son güncellenme tarihi: 6 Eylül 2022
Okuma süresi: 3 dk

Nike Forward'dan üretilmiş bir ürünün varsa bu malzemenin ne kadar özel olduğunu biliyorsun demektir. Yumuşak, hafif ve özel bir döküme sahip olan Nike Forward'ın karbon ayak izi, geleneksel örgü fleece malzememize kıyasla ortalama %75 daha azdır.

Nike Forward stilinin uzun yıllar yeni kalmasını istiyorsan uyman gereken birkaç basit ürün bakımı kuralı var. Sen ona iyi davranırsan o da sana iyi davranır.

  1. Nike Forward giysilerini soğuk suda yıka. Malzemenin yapısını koruması ve çekmemesi için bu kural çok önemlidir.
  2. Nike Forward giysilerini sererek kurut. Şeklini ve yapısını korumasını istiyorsan giysini kurutucuya atmamalı ve sererek kurutmalısın.
  3. Malzemenin tüylenen yerlerini kumaş tarağı veya fırça ile düzelt. Tüylenme, Nike Forward'ın benzersiz yapısının sonucudur ve malzemenin yaşam döngüsünün doğal bir parçasıdır.

Bu ürün bakımı kurallarına uyduğunda Nike Forward stillerin, gardırobundaki yerlerini uzun süre koruyacaktır. Ayrıca giysilerine iyi bakman ve çamaşırlarını yıkarken daha az enerji kullanman dünya açısından da iyidir. Yani her açıdan kazanmış olacaksın.

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Move to Zero

Nike'ın Move to Zero girişimi, sporun geleceğini korumak için başlattığımız sıfır karbon ve sıfır atık yolculuğumuzdur. İlk Nike Forward koleksiyonu, geleneksel örgü fleece malzememize kıyasla ortalama %75 daha düşük olan karbon ayak iziyle hedefimizde bize yardımcı oluyor.

Üstelik bu büyük yenilik, bizi bekleyen önemli dönüm noktalarının sadece birincisi.

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