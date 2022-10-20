Nike Forward'dan üretilmiş bir ürünün varsa bu malzemenin ne kadar özel olduğunu biliyorsun demektir. Yumuşak, hafif ve özel bir döküme sahip olan Nike Forward'ın karbon ayak izi, geleneksel örgü fleece malzememize kıyasla ortalama %75 daha azdır.



Nike Forward, günlük kullanım şartlarına karşı yeterince dayanıklıdır. Ama özel yapısı nedeniyle düzenli olarak dinlendirilmesi gerekir. Nike Forward stilinin uzun yıllar yeni kalmasını istiyorsan uyman gereken birkaç basit ürün bakımı kuralı var. Sen ona iyi davranırsan o da sana iyi davranır.

Nike Forward giysilerini soğuk suda yıka. Malzemenin yapısını koruması ve çekmemesi için bu kural çok önemlidir. Nike Forward giysilerini sererek kurut. Şeklini ve yapısını korumasını istiyorsan giysini kurutucuya atmamalı ve sererek kurutmalısın. Malzemenin tüylenen yerlerini kumaş tarağı veya fırça ile düzelt. Tüylenme, Nike Forward'ın benzersiz yapısının sonucudur ve malzemenin yaşam döngüsünün doğal bir parçasıdır.

Bu ürün bakımı kurallarına uyduğunda Nike Forward stillerin, gardırobundaki yerlerini uzun süre koruyacaktır. Ayrıca giysilerine iyi bakman ve çamaşırlarını yıkarken daha az enerji kullanman dünya açısından da iyidir. Yani her açıdan kazanmış olacaksın.