Tasarımın Arka Planı
Nike Air Zoom SuperRep 2 Nike Next Nature
Hem seni hem gezegenimizi desteklemek için ağırlığının en az %20'si oranında geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilen istasyon çalışması ayakkabısını keşfet.
Daha Sıkı Antrenman Yap. Çevreyi Koru.
Günümüzde sporcular gezegenimize karşı sorumlu olduğumuzu, çünkü sağlıklı yaşamamızın onun da sağlıklı olmasına bağlı olduğunu anlıyor. Bu gerçekten yola çıkan tasarım ekibimiz, en iyi fitness ayakkabılarımızdan birini yenileyip ağırlığının en az %20'si oranında geri dönüştürülmüş malzemelerden üretti. Hedefleri, ayakkabının performans ve dayanıklılığından ödün vermeden ekolojik ayak izini azaltmaktı. Nike Air Zoom SuperRep 2 Next Nature, sporcuların antrenman ayakkabılarını seçerken performanslarından ödün vermeden çevreyi korumalarını sağlıyor.
"Sağlık piyasasına baktığımız zaman, kendisini geliştirmek isteyenlerin antrenman yaptığını ve fitness'a önem verdiğini görüyoruz. Bu kişiler, sağlıklarının gezegenin sağlığına bağlı olduğunun da kesinlikle farkında."
– Erin Gleason, Nike Air Zoom SuperRep 2 Next Nature Ekibi
Aynı Ayakkabıyı Yeniden Tasarladık
Ayakkabının orijinal yapısını ve performansını bozmadan çevreye etkisini azaltmak, tasarım açısından hiç de kolay bir iş değildi. Ama başarılı olduk. Tasarım ekibimiz, ayakkabının her santimini karış karış inceleyerek geri dönüştürülmüş malzeme kullanabileceği yerleri bulmaya çalıştı. Bunun sonucunda dış tabanda Nike Grind; üst kısım ve orta tabanda eski üretim atıkları, geri dönüştürülmüş polyester ve plastik şişe; Zoom Air bölmelerinde ise %70 oranında geri dönüştürülmüş TPU kullandık.
"Orijinal SuperRep 2'yi önümüze koyduk ve kendimize şu soruları sorduk: Hangi malzemeleri değiştirebiliriz? Ayakkabıda geri dönüştürülmüş malzemeleri daha çok kullanmak için ne yapabiliriz? Bu, çok zor bir işti. Açıkçası, bunu başarabilmiş olmamıza hala şaşırıyorum."
– Morgan Stauffer, Kıdemli Tasarım Direktörü
Seviye Atlatan Katmanlar
Sayısız tekrar, squat ve yüksek yoğunluklu interval antrenmanına dayanacak şekilde üretilen bu ayakkabı ile sporcular, en zorlu antrenmanları yaparken gezegenimizi koruduklarından emin olabilecekler. Ayakkabının destek katmanları, hızlı hareketlerde yüksek etkili yastıklama ve destek sunacak şekilde tasarlandı.
Rengin Öyküsü
Sıcak nötr renkler ve pembenin tonları ile turuncuyu bir araya getiren renk grubu bile doğanın karşı karşıya olduğu tehlikeyi yansıtarak ayakkabının ne amaçla üretildiğini ortaya koyuyor. Turuncu, dünyanın içinde bulunduğu tehlikeli durumu temsil ederken yumuşak renkler soğukkanlılık aşılıyor. Renkler anlattıkları bu hikaye ile bir bakıma bize şunu diyor: Evet, gezegenimiz tehlike altında. Ama bu sorunu birlikte aşabiliriz.