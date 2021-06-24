Tasarımın Arka Planı

Plant Cork Pack

Klasik ayakkabıyı, ağırlığının en az %20'sini kısmen geri dönüştürülmüş mantar gibi malzemelerin oluşturduğu ve bitkilerden esinlenen tasarımlarla nasıl doğal bir şekilde yenilediğimizi öğren

Son güncellenme tarihi: June 28, 2021
Plant Cork Pack: Tasarımın Arka Planı

Bitkilerin Dünyasından İlham Aldı

Bitkileri seven çok sayıdaki sporcu gibi tasarımcılarımız da doğadan ilham alır. Tasarım ekibimiz bu ilhamı onurlandırmak ve sporcuları da aynısını yapmaya teşvik etmek için ağırlığının en az %20'si oranında geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilen Plant Cork Pack koleksiyonunu oluşturdu. Her bir ayakkabı sevdiğimiz bir bitkiye atıfta bulunur ve işlemeli botanik tasarımlar, bilimsel ayrıntılar ve bitkinin kendisinden üretilen boya ile tasarımı hayata geçirir.

Plant Cork Pack: Tasarımın Arka Planı

Doğaya Saygı Duruşu

Tasarıma %100 geri dönüştürülmüş polyester kanvas ve geri dönüştürülmüş mantar gibi çevreye etkisi az olan malzemelerle başladık ve ardından bitki bazlı boyayı ekledik.

Her bir bitkinin rengini o bitkiye özel yollarla elde ettik. Çivit otu için yaprakları ve sapları önce fermente olmaya bıraktık. Nar için meyvenin kabuklarını sıvı içinde kaynatarak canlı sarı rengi elde ettik. Kateşu için öz odun kısmını kaynattık.

Plant Cork Pack: Tasarımın Arka Planı

"Çiçekler, boya üretmek için işlemden geçirilir. Her bir ayakkabıda bir bitkiyi vurguladık ve bu bitkiden elde ettiğimiz boyayı ilgili ayakkabıda vurgu rengi olarak kullandık."

– Dohnn Ball, Plant Cork Pack Ekibi

Plant Cork Pack: Tasarımın Arka Planı

Sorumlu Şekilde Elde Edilen Mantar

Mantar katkılı kauçuk malzemede kullanılan mantar, kısmen şarap endüstrisinden geri dönüştürülerek ya da ağaca zarar vermeyen ve ağacın kendini %100 onarabilmesini sağlayan bir işlemle ağaç kabuğunu soyarak elde edilmiştir.

Plant Cork Pack: Tasarımın Arka Planı

Klasikleri Dünyaya Geri Getiriyoruz

Klasik silüetleri büyük oranda baştan tasarlayarak sporculara, ikonik Nike ayakkabıları doğal bir şekilde yenileyen stiller sunduk. Sporcular; bitki katkılı boya, dikkatlice yerleştirilen bilgi verici ayrıntılar ve yan kısımlara dikili botanik vurgular ile kateşu, çivit otu ve nar gibi bitkilere olan sevgilerini gösterebilir.

Cork Plant Pack

Plant Cork Pack: Tasarımın Arka Planı
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Plant Cork Pack: Tasarımın Arka Planı
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