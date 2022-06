Antrenman ve Regl Döngün. Hiç Sorulmamış Sorular

Hamileysem Regl Döngüme Göre Antrenman Yapabilir miyim?

Hamileyken hormonların her zamanki döngüyü takip etmez. Bunun yerine dokuz aylık yeni bir döngüye girer. Son derece önemli iki hormon olan östrojen ve progesteron, hamileliğin boyunca sürekli olarak yükselir, bu yüzden regl döngüne göre antrenman yapamazsın. Bunun yerine, antrenmanını trimesterine uyarlamalısın. Bu konuda pek çok şehir efsanesi ve fikir olduğu için hamileyken hangi hareketleri güvenle yapabileceğini bilmen zor olabilir. Her hamilelik farklıdır, hatta bir kadının yaşadığı hamilelikler bile birbirinden farklı olabilir. Bu yüzden vücuduna kulak vermelisin; neyi yapıp neyi yapamayacağını sana söyleyecektir. Senin için hamileliğinin her evresinde yapabileceğin Rehberli Koşular hazırladık. Bunları Nike Run Club uygulamasında bulabilirsin.

Endometriozis veya PKOS isem Regl Döngüme Göre Antrenman Yapabilir miyim?

Endometriozis ile PKOS (polikistik over sendromu) onlarca yıldır yanlış tanılanmaktadır. Ama kadınlar bu sorunların neden olduğu ağrı, şiddetli kanama ve regl düzensizliği için ihtiyaçları olan yardımı yavaş yavaş almaya başlıyor. Ufak bir not: Bu semptomlar sana tanıdık geliyorsa kendi kendine teşhis koymayı bırakıp gerçek bir teşhis için doktora görünmelisin. Reglin şiddetli veya düzensiz olması (veya hiç regl olmamak) birkaç durumun işareti olabilir ve bu semptomların doktorla konuşulması gerekir.

Sana endometriozis tanısı koyulduysa egzersizlerin semptomlarını iyileştirdiğini görebilirsin çünkü antrenman yapmak, vücudun anti-inflamatuar ve antioksidan özelliklerine yardımcı olabilir. Ayrıca ruh halini de iyileştirebilir. Endometriozis olan kişilerde depresyon ve anksiyetenin daha çok görüldüğünü gösteren deliller düşünüldüğünde, kendini ruhsal açıdan iyi hissetmek en az fiziksel açıdan iyi hissetmek kadar önemlidir.

Döngüne göre antrenman yapmaya başlamanın en iyi yolu, iki-üç ay boyunca antrenman yapınca kendini nasıl hissettiğini takip etmek ve kendini zorladığında vücudunun nasıl tepki verdiğini not almaktır. Bunu yaptığında vücudunun ne zaman daha fazla yoğunluğu kaldıracağını ve ne zaman dinlenmesi gerektiğini anlayabilirsin.

Menopozsam Regl Döngüme Göre Antrenman Yapabilir miyim?

Bu, perimenopoz mu (vücudun ovülasyona devam ederken yumurtalıklarının daha az östrojen ürettiğinin işaretlerini göstermeye başlar) postmenopoz mu (ovülasyon bitmiş olur ve vücudun artık östrojen ve progesteron üretmez) olduğuna bağlıdır. Perimenopozsan regl olmaya devam edersin ama regllerin düzensizleşebilir ve kanama düzenin değişmeye başlayabilir. Bununla birlikte, döngünü takip edebilir ve ona göre hareket edebilirsin. Döngün uzadıysa düşük hormon (foliküler) evren daha uzun sürer. Bu da yüksek yoğunlukta çalışmak ve ağır direnç antrenmanı yapmak için daha fazla fırsat sunar.

Postmenopozsan (12 ay boyunca regl olmadıktan sonraki evre) antrenmanını döngüne uyarlama konsepti senin için geçerliliğini yitirir çünkü vücudun artık yüksek seviyede dalgalanan hormonları üretmez. Fakat antrenman yaparken nasıl hissettiğini ve performansını takip etmeye devam edebilirsin. Bu, vücudunun antrenmana tepkisini ve büyük antrenmanlar arasına birkaç gün düşük yoğunluklu antrenman koyman gerekip gerekmediğini anlamanı sağlar. Ama kesin olan bir şey var: Büyük antrenmanlardan sonra güç toplamaya daha çok zaman ayırmalısın çünkü kaslar menopozla birlikte değişir ve güç toplamaları daha uzun sürer.

Profesyonel Sporcu Değilsem Regl Döngüme Göre Antrenman Yapabilir miyim?

%100 EVET. Regl oluyorsan regl döngüne göre antrenman yapmanın tüm avantajlarından faydalanabilirsin.