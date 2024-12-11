Regl Döneminde Egzersiz Yapmak. Hiç Sorulmamış Sorular

Regl Sırasında Yüzme, Yoga ve Aşırı Antrenmanın Etkileri
Hiç Sorulmamış Sorulara hoş geldin. Burada regl döngüne göre antrenman yapmak hakkında hep merak ettiğin soruları yanıtlıyoruz.
Regl sırasında neleri yapabileceğin, neleri yapamayacağın ve ebeveynlerin bu gibi sorular soran çocuklarına nasıl yardımcı olabileceği hakkında merak edilen pek çok soru var. Bu soruların yanıtlarını aşağıda bulabilirsin.
1) Regl Sırasında Yogada Ters Duruşları Yapabilir miyim?
2) Regl Sırasında Yüzebilir miyim?
3) Antrenman Reglimin Durmasına Neden Olabilir Mi?
1. Regl Sırasında Yogada Ters Duruşlar Yapılabilir Mi?
Regl sırasında yogada ters duruşlar yapılabilir mi? Bu, yoga dünyasında çok merak edilen bir sorudur. Netleştirmek için söyleyelim, ters duruşlarda rahmin tepe taklak durur. Amuda Kalkmak, Omuz Duruşu, Saban Duruşu ve Köprü bunlara örnektir. Haydi inceleyelim.
Yapabilir misin/Yapamaz mısın?
Yoga yapan bazı kişiler regl döneminde ters duruşların doğal kan akışını tersine çevirdiğine inandığı için yoga eğitmeninin antrenman sırasında, "Regl olanlar Çocuk Pozuna geçebilir." dediğini duymuş olabilirsin. Bunun sebebi, regl döneminin yogada "apana" olarak kabul edilmesi ve doğal bir detoks yöntemi olarak görülmesidir. (Apana, vücudunun enerji akışının aşağı doğru olduğu anlamına gelir.)
Peki ters duruşlardan kaçınmalı mısın? Fizyolojik açıdan bakıldığında ters duruşları yapman bir sorun oluşturmaz. Regl döneminde baş aşağı durmaktan kaçınman gerektiğine dair bir kanıt bulunmuyor. Regl kanı, rahimdeki kasılmalar sonucunda dışarı atılır. Bu yüzden baş aşağı durmak, akışına veya yönüne etki etmez.
Ancak yine de bu dönemde ağırdan almak isteyebilirsin. Her zaman olduğu gibi kendini iyi hissettiren hareketler yapmalısın. Regl döngüsü, kişiden kişiye ve hatta aydan aya değişir. Bu yüzden yogadaki ters duruşları yapmak veya yapmamak gerektiğine dair herkes için geçerli tek bir yanıt bulunmuyor. Kimilerinin başı dönebilir; bu yüzden baş aşağı durmak iyi gelmeyebilir. Tereddüt ediyorsan bu duruşları değiştir veya atla. İstersen Çocuk Pozunda daha uzun süre kal. Ayın birkaç gününde ters duruşları yapmamanın sana ne zararı olabilir?
2. Reglken Yüzebilir miyim?
Evet. Tabii. Yüzebilirsin. Sen suya gir, biz de sana ayrıntıları anlatalım.
Korkunun Gerçek Temelleri
Seni anlıyoruz, reglken yüzme fikri korkutucu gelebilir. Kanaman yoğunsa sızıntıdan korkmakta haksız değilsin. Ama bu, reglken havuzda, gölde veya denizde yüzmeyi kesmen gerektiği anlamına gelmiyor. Merak etme, suyun içindeyken sızıntı olsa bile kan hemen suya karışır ya da yüzme havuzlarında kullanılan kimyasal maddeler tarafından temizlenir. Yani anlaşılmaz bile! Yüzerken reglin durmaz ama yüzmenin verdiği hafiflik hissi ve kulaç atarken vücudunun esnemesi regl kramplarından kurtulmana yardımcı olabilir.
Doğru Hijyenik Ürünler
Tampon, regl kabı, regl dönemi için üretilen iç çamaşırları, hijyenik pedler: Hangi ürünü seçersen seç, yüzerken sana güven vermeli ve seni yarı yolda bırakmamalıdır. Bu yüzden, tampon kullanmayı tercih ediyorsan emiciliği yüksek bir tampon kullan; çünkü suyun içinde emebileceği kan miktarı azalacaktır. Ayrıca yüzmeyi bitirdikten sonra tamponunu değiştirmeyi unutmamalısın.
Regl kaplarını tercih ediyorsan suya girmeden önce kabını yıkayıp yeniden yerleştirmelisin. Kaplar da tamponlar kadar işe yarar ve yüzerken yerinde kalır. Regl dönemi için üretilen iç çamaşırlarını tercih edenlere de iyi bir haberimiz var: Bazı markaların mayo altına giyebileceğin ürünleri var. Ama ped kullanmayı tercih ediyorsan yüzerken farklı bir hijyenik ürün kullanmalısın çünkü pedler suda kullanılmaya uygun değildir.
3. Aşırı Antrenman Reglimin Kesilmesine Sebep Olur Mu?
Aşırı antrenmandan dolayı regli kesilen insanlar olduğunu duymuşsundur. Bunun sebebi nedir?
Regl Düzeni
Reglin kesilmesinin yalnızca aşırı antrenmandan kaynaklandığı bilgisi yanlıştır. Yaptığın antrenmanın yoğunluğunu desteklemeye yetecek kadar besleniyorsan bu düzensizliğin meydana gelme olasılığı ortadan kalkar. Asıl neden, harcanan enerji ile alınan enerji arasındaki dengesizliktir.
Reglin sıklığı ve akışı, vücudunda olan bitene dair sana ipuçları verebilir. Çok sıkı antrenman yapıyorsan ve regl döngün düzensizse veya tamamen durduysa bunun sebebi vücudunun ihtiyaç duyduğu besinden yoksun kalması olabilir.
Yeterli beslenmezsen veya antrenman sonrasında kısa süre içinde bir şey yemezsen enerji dengen bozulabilir. Bu, nöronların kapanmasına ve üreme sisteminin çalışmasını sağlayan sinyalleri gönderememesine sebep olur. Bu da regl döngüsü düzensizliğine ve amenoreye (üç veya daha fazla regl döneminin arka arkaya gerçekleşmemesi) neden olabilir. (Aklına biyoloji dersleri geldi, değil mi?)
Beslenmene Dikkat Et
Düzenli beslenmek, öğün atlamamak ve sağlıklı besinler tüketmek, enerji düzeyini korumanın en iyi yoludur. Kuruyemiş, smoothie (protein ve faydalı yağ kaynağı), yulaf barı, muz, humus ve sebze gibi atıştırmalıklar tercih et. Akşam yemeklerinde tam tahıl, tatlı patates, fasulye ve mercimek yemek de iyi bir fikirdir. Sabah ilk iş antrenman yapıyorsan yulaf lapası yiyebilir ve antrenmandan sonra da besleyici bir smoothie içebilirsin. Kendine uygun olanı yap. Ancak antrenmandan sonra vücudunun enerji isteyeceğini unutma.