Regl Döneminde Egzersiz Yapmak. Hiç Sorulmamış Sorular

Yapabilir misin/Yapamaz mısın?

Yoga yapan bazı kişiler regl döneminde ters duruşların doğal kan akışını tersine çevirdiğine inandığı için yoga eğitmeninin antrenman sırasında, "Regl olanlar Çocuk Pozuna geçebilir." dediğini duymuş olabilirsin. Bunun sebebi, regl döneminin yogada "apana" olarak kabul edilmesi ve doğal bir detoks yöntemi olarak görülmesidir. (Apana, vücudunun enerji akışının aşağı doğru olduğu anlamına gelir.)

Peki ters duruşlardan kaçınmalı mısın? Fizyolojik açıdan bakıldığında ters duruşları yapman bir sorun oluşturmaz. Regl döneminde baş aşağı durmaktan kaçınman gerektiğine dair bir kanıt bulunmuyor. Regl kanı, rahimdeki kasılmalar sonucunda dışarı atılır. Bu yüzden baş aşağı durmak, akışına veya yönüne etki etmez.

Ancak yine de bu dönemde ağırdan almak isteyebilirsin. Her zaman olduğu gibi kendini iyi hissettiren hareketler yapmalısın. Regl döngüsü, kişiden kişiye ve hatta aydan aya değişir. Bu yüzden yogadaki ters duruşları yapmak veya yapmamak gerektiğine dair herkes için geçerli tek bir yanıt bulunmuyor. Kimilerinin başı dönebilir; bu yüzden baş aşağı durmak iyi gelmeyebilir. Tereddüt ediyorsan bu duruşları değiştir veya atla. İstersen Çocuk Pozunda daha uzun süre kal. Ayın birkaç gününde ters duruşları yapmamanın sana ne zararı olabilir?