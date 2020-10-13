Khadija: Neden hakem olmak istedin?



JJ: Benden ilk kez hakem olmam istendiğinde bunu meslek olarak yapacağımı hiç düşünmemiştim. Ama hakemliklerini yaptığım kız çocukları, onların yüzlerindeki şaşkınlığı ve kadın hakem görmekten duydukları memnuniyeti görünce hakemliğe devam etmeye karar verdim. Sonra da büyüklere teknik direktörlük yapmaya başladım ve daha zor işlere giriştim.



Khadija: Kimleri çalıştırmaktan daha çok keyif alıyorsun? Büyük çocukları mı bizi mi??



JJ: Futbol çalıştırmayı seviyorum. Küçükleri çalıştırmak beni daha çok tatmin ediyor, çünkü sizleri çalıştırdığım zaman benden memnun olacağınızı ve futbolu daha çok seveceğinizi biliyorum. Büyükler futbolu zaten seviyor. Ne yapmak istediklerini biliyorlar. Sizi çalıştırırken ise futbolu sevmenizi ve futbolu hayaliniz haline getirmenizi sağlıyorum.