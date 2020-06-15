Çocuklara Seçim Yapma Konusunda Koçluk Yapma

Njabulo, "Koç olmak senin konuşacağın anlamına gelmiyor. Dinlemeli ve öğrenmelisin." diyor.



Onların düşünceleriyle ilgilendiğini göstermek için çocuklara sorular sor. "Onlara seçenekler sunarak duygularını ifade etmelerini sağla. Bu, karar verme alıştırması yapmalarını sağlayarak davranışlarını iyileştirir ve öz saygı ile liderlik becerileri kazandırır."



Çocukların söylediklerini uygulayarak güven ve saygı kazanırsın; bundan da herkes kazançlı çıkar.