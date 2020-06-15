Çocuklara Seçim Yapma Konusunda Koçluk Yapma

Çocuklara Seçim Yapmaları İçin Koçluk Yapma
Koşu Koçluğu
Hazırlayan: Nike Training
Doğru seçimler yapmak senin ve çocuklarının hareket edip iyimserliğinizi korumanıza yardımcı olabilir.
Evde daha fazla vakit geçirirken çocukların aktif kalmasını sağlamak kolay olmayabilir. O yüzden 6 koçluk ilkesini öğrenmeni sağlamak için çocukların enerji kazanıp hareket etmesine yardımcı olan Nike'ın Made to Play kaynaklarını paylaşıyoruz.
Bu haftanın ilkesi "Seçim". Güney Afrika, Soweto'daki Sportstec'nin Nike koçu Njabulo Ngxongo'dan çocuklara seçim yapma gücünü nasıl verebileceğimizi açıklamasını istedik.
Onlara Sorular Sor
Njabulo, "Koç olmak senin konuşacağın anlamına gelmiyor. Dinlemeli ve öğrenmelisin." diyor.
Onların düşünceleriyle ilgilendiğini göstermek için çocuklara sorular sor. "Onlara seçenekler sunarak duygularını ifade etmelerini sağla. Bu, karar verme alıştırması yapmalarını sağlayarak davranışlarını iyileştirir ve öz saygı ile liderlik becerileri kazandırır."
Çocukların söylediklerini uygulayarak güven ve saygı kazanırsın; bundan da herkes kazançlı çıkar.
Liderliği Onlara Ver
Çocukları aktif ve ilgilerini canlı tutmak için deneyimin kontrolünü onlara devret. Gün içinde liderlik yapmalarına ve kendi aktivitelerini oluşturmalarına izin ver. Njabulo, "Kendilerini oyun aracılığıyla ifade etsinler. Ayrıca onların tavsiyelerine açık ol. Bu, onları mutlu edecektir." diyor.