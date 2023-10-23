Çevrimiçi Alışveriş: Doğru Sipariş Kılavuzu

DOĞRU SİPARİŞİ VERMEK İÇİN BİLMEN GEREKENLER
Move to Zero
Doğru Sipariş Verme Rehberi
Ürünleri iade etmenin sonuçlarını biliyor musun? Ürünlerini ilk seferinde doğru seçerek hem zaman ve efordan tasarruf edebilir hem de ürünlerini daha çabuk kullanmaya başlayabilirsin.
Ürünü İyice Tanı
Beğendiğin bir ürün mü buldun? Satın almaya karar vermeden önce daha fazla bilgi edinmek için ürün sayfasındaki "Ürün Ayrıntılarını Görüntüle" seçeneğine tıklayabilirsin. Bu bölümde ürünün hangi malzemelerden üretildiği, nasıl yıkanması gerektiği ve faydaları gibi bilgiler bulunur. Bu bilgiler, satın almadan önce ürünün sana uygun olup olmadığına karar vermene yardımcı olabilir.
Beden/Numara Rehberleri
Doğru bedeni/numarayı seçmek, alışverişinden memnun kalman için çok önemlidir. Herkesin vücudu ve ayağı farklıdır. O yüzden ayakkabı, giysi ve aksesuar bakarken sana uygun stili bulmana yardımcı olacak bazı ipuçları hazırladık.
Doğru Giysiyi Bulmanın Yolu
Sana uygun giysiyi ararken ilk önce "Beden ve Uyum" bölümüne bak. Burada modelin boyu ve bedeni yazar. Bu bilgiler, ürünün üzerinde nasıl duracağına karar vermene yardımcı olabilir. Daha ayrıntılı bilgi almak için beden tablosuna bak. Ayrıca ürünün bedenini, sahip olduğun giysilerin bedenleriyle de karşılaştırabilirsin. Hala emin değilsen giysiyi denemek için bir Nike mağazasını ziyaret edebilirsin.
Doğru Ayakkabıyı Seçme
Ayağına tam olacak ayakkabının peşindeysen sahip olduğun ayakkabıların numaralarına bak veya ayağının ölçüsünü alıp numara tablosuyla karşılaştır. Almayı düşündüğün ayakkabıyı denemek ve mağaza çalışanlarından yardım almak için sana yakın bir Nike mağazasını ziyaret et.
İadeler Hakkında
İade etmek istediğin ürünü postaya vermek kolay olsa da, mağazaya bizzat gidersen doğru bedeni/numarayı ve uyumu bulmak için destek alabilirsin. Mağaza çalışanlarımıza danışmak için aşağıdan bir Nike mağazası bul.
Yeni Gibi Ayakkabılara Yeniden Hayat Ver
Sporun geleceğini korumaya yardımcı olmak için başlattığımız sıfır karbon ve sıfır atık yolculuğumuz Move To Zero'nun parçası olarak, bize iade edilen ayakkabıların kullanım ömrünü uzatmaya çalışıyoruz. Yeni gibi, az kullanılmış veya küçük kusurları olan ayakkabıları elde temizliyoruz, sterilize ediyoruz ve yeniliyoruz. Sonra bu ayakkabıları raflarımıza koyup indirimli fiyattan satışa sunuyoruz. Yenilenmiş ayakkabıları satarak hem kullanım ömürlerini uzatıyoruz hem de atık miktarını azaltıyoruz.