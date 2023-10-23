Çevrimiçi Alışveriş: Doğru Sipariş Kılavuzu

Sporun geleceğini korumaya yardımcı olmak için başlattığımız sıfır karbon ve sıfır atık yolculuğumuz Move To Zero'nun parçası olarak, bize iade edilen ayakkabıların kullanım ömrünü uzatmaya çalışıyoruz. Yeni gibi, az kullanılmış veya küçük kusurları olan ayakkabıları elde temizliyoruz, sterilize ediyoruz ve yeniliyoruz. Sonra bu ayakkabıları raflarımıza koyup indirimli fiyattan satışa sunuyoruz. Yenilenmiş ayakkabıları satarak hem kullanım ömürlerini uzatıyoruz hem de atık miktarını azaltıyoruz.