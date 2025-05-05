Resmi Nike Sitesi

Türkiye’de Nike.com ve Nike App üzerinden şu an için alışveriş yapılamamaktadır.

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      Satışta: Shox TL

      Ezber Bozan Tasarım


      İkonik Shox TL, fütüristik silüetiyle zamanının ötesinde
      bir tasarım ortaya koyuyor ve stil anlayışının sınırlarını zorluyor

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      Satışta: Shox TL

      Ezber Bozan Tasarım

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      TÜRKİYE’DE NIKE ÜRÜNLERİNİ NASIL SATIN ALABİLİRSİN?

      Türkiye gümrük mevzuatında yapılan son değişiklikler nedeniyle maalesef şu an için
      Nike.com ve Nike App üzerinden alışveriş yapılamıyor.

      Favori ürünlerini sana en yakın Nike mağazasında bulabilirsin. Mağazalarımıza ulaşamıyor ya da aradığın ürünü bulamıyor musun?
      Türkiye genelinde fiziksel mağazaları ve/veya online alışveriş olanağıyla ürünlerimize ulaşabileceğin pek çok satış ortağımız var.

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