นึกภาพความสำเร็จเพื่อทำเป้าหมายให้เป็นจริง

ตั้งแต่นั้นมาก็มีงานวิจัยหัวข้อนี้เกิดขึ้นมากมาย งานวิจัยชิ้นหนึ่งในวารสาร “Journal of Neurophysiology” ค้นพบว่าเมื่อคนที่เข้าเฝือกข้อมือจินตนาการว่าตัวเองกำลังบริหารข้อมือ คนกลุ่มนี้จะเสียความแข็งแรงน้อยกว่าคนที่ไม่ได้จินตนาการ 50 เปอร์เซ็นต์หลังจากที่ไม่มีการขยับเขยื้อนข้อมือเลยเป็นเวลา 4 สัปดาห์ งานวิจัยอีกชิ้นเปิดเผยว่าคนที่ต้องการฝึกกินผลไม้ให้มากขึ้นแล้วนึกภาพแผนการในแต่ละขั้นตอนของตัวเอง (จะซื้อ เตรียม และกินผลไม้เมื่อไหร่ ที่ไหน อย่างไร) จะมีปริมาณการบริโภคเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า และงานวิจัยนำร่องที่ตีพิมพ์ในวารสาร “Journal of Imagery Research in Sport and Physical Activity“ พบว่านักยิมนาสติกมีความมั่นใจในตัวเองเพิ่มขึ้นเมื่อได้ฝึกเทคนิคการจินตนาการภาพ ยังมีงานวิจัยสนับสนุนอีกมากมายนอกเหนือจากที่ได้กล่าวไป