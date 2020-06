เลือกเพลงที่ใช่เพื่อเติมพลังให้กับการวิ่ง

เพลงและจังหวะที่ใช่จะผลักดันให้คุณวิ่งได้อย่างแข็งแกร่งขึ้น ทั้งยังทำให้สนุกกับการออกกำลังกายได้มากขึ้นด้วย

ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า เพลงและจังหวะที่ใช่จะผลักดันให้คุณวิ่งได้อย่างแข็งแกร่งขึ้น ทั้งยังทำให้สนุกกับการออกกำลังกายได้มากขึ้นด้วย ดังนั้น ไม่ว่าคุณจะวางแผนไปวิ่ง 5K แบบสบายๆ หรือต้องการผลักดันตัวเอง การคัดสรรเพลย์ลิสต์ที่เพอร์เฟกต์จะช่วยให้คุณไปถึงจุดหมายได้ อ่านต่อเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม



ไม่ว่าคุณจะมิกซ์เพลย์ลิสต์ 30 นาทีเพื่อไปวิ่ง 5K แบบสบายๆ หรือสรรหาเพลงประกอบสุดอลังการสำหรับการวิ่งไกล การเลือกเพลงที่ใช่นั้นจะช่วยให้คุณรู้สึกกระฉับกระเฉงขึ้น กระตุ้นเพซ ได้ระยะทางที่มากขึ้น รวมถึงสร้างบรรยากาศโดยรวมในเชิงบวกสำหรับการออกกำลังกาย



และคุณก็เริ่มทำได้เลยก่อนที่จะเริ่มต้นก้าวแรกเสียอีก งานวิจัยที่ตีพิมพ์ใน The Journal of Strength and Conditioning Research เผยว่า การเปิดเพลงคึกคักฟังไปด้วยขณะผูกเชือกรองเท้าจะทำให้คุณฮึกเหิม พร้อมลุยสิ่งที่รออยู่ข้างหน้าได้ โดยคำอธิบายหนึ่งตามที่ระบุไว้ในงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร Nature Neuroscience ชี้ให้เห็นว่า การฟังเพลงนั้นจะไปเพิ่มระดับของโดพามีนในสมอง ซึ่งเป็นสารเคมีที่ช่วยกระตุ้นอารมณ์ ส่วนงานวิจัยอื่นๆ ก็แสดงให้เห็นว่าดนตรีโดยทั่วไปสามารถลดความเครียดได้ ผลเชิงบวกเหล่านี้จะช่วยสร้างแรงจูงใจให้คุณออกไปเคลื่อนไหวร่างกายต่อไป