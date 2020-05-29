Lär barnen att delta

Det första du kan göra är att låta barnen veta att deras åsikt räknas. Chaima säger: "På Barça Foundation finns ett ställe där alla killar och tjejer kan prata och leka. Så låt dem ta initiativet och föreslå lekar och utmaningar."



Genom att bidra regelbundet lär sig barnen att ta initiativet. "Det är viktigt att barnen känner att de har egna val", säger Chaima. Om barnen är blyga eller inte vill fundera över vad de vill göra kan du dela ut roller och ansvar så att alla känner att de har betydelse. Chaima tror att det är viktigt att barnen: "känner att de är en del av hela processen. Det ger dem större självförtroende."