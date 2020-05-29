Lär barnen att delta

Coacha barnen att delta
Rörelse
med Nike Training
Varför barnen blir mer engagerade i spelet när de får välja.
Behöver du tips för att motivera barnen att röra på sig? I den här artikeln lär du dig ett av sex "C" när det gäller att coacha barn – deltagande. Det handlar om att ge barnen en röst och hjälpa dem att känna självförtroende i sina val.
När barnen har ledig tid är det lätt hänt att de bara sitter still. Så vi har tagit de bästa delarna från Made to Play – Nikes projekt för att hjälpa barn att bli mer aktiva – för att ge dig de sex "C":na inom coachning. I den här artikeln delar Chaima, som är utbildare i projektet i Fundació Barça, med sig av några tips om hur du kan få barnen att leka sportlekar hemma.
Låt barnen bestämma
Det första du kan göra är att låta barnen veta att deras åsikt räknas. Chaima säger: "På Barça Foundation finns ett ställe där alla killar och tjejer kan prata och leka. Så låt dem ta initiativet och föreslå lekar och utmaningar."
Genom att bidra regelbundet lär sig barnen att ta initiativet. "Det är viktigt att barnen känner att de har egna val", säger Chaima. Om barnen är blyga eller inte vill fundera över vad de vill göra kan du dela ut roller och ansvar så att alla känner att de har betydelse. Chaima tror att det är viktigt att barnen: "känner att de är en del av hela processen. Det ger dem större självförtroende."
"Det viktigt att barnen känner att de har egna val."
Chaima, Fundació Barça
Variera
Blanda lekar och övningar så att barnen blir mer delaktiga och alltid är på språng. Chaima säger: "Låt barnen öppna upp och uttrycka sig", så att de kan säga: "Jag vill inte spela fotboll idag, jag vill göra något annat." Det finns inget fel sätt att leka. Det är viktigare att de lär sig att förmedla sin åsikt. Chaima uppmuntrar de hon arbetar med att: "tänka själva och inte styras av normer." Kom ihåg att inte ta saker på så stort allvar. De är ju bara barn. Och barn är gjorda för lek.