Många matvaror som är avsedda för barn innehåller mängder av raffinerat socker och tillsatser som ska hålla maten färsk längre, säger Feit. Även om en påse chips eller en kaka är helt okej då och då (det gäller föräldrarna också) bör du se till att barnen får i sig näringsrik, oraffinerad mat så ofta som möjligt. Ett sätt att göra det utan att märka mat som bra eller dålig (vilket kan leda till ett osunt tänkande kring mat) är att återskapa deras favoriter med ingredienser som du kan kontrollera. "Inte nog med att de kommer att tänka på mat som något mer än färdigvarorna de ser på TV men de kommer att ha roligt tillsammans med dig i köket samtidigt, vilket främjar ett positivt förhållningssätt till maten i sig", tillägger Feit.



Prova de här hemmagjorda mellanmålen som är rika på nyttiga kolhydrater och ger näring åt deras växande kroppar. Syftet är inte att ta ifrån barnen godsakerna de älskar utan att de ska förstå att det går att göra precis lika goda snacks och maträtter med riktig mat som ni har hemma.