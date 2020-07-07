Så fixar du nyttig mat till barnen
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Gör barnens favoritsnacks lite näringsrikare.
Genom att göra hemlagade versioner av färdigmat som barnen tycker om kan du få dem att upptäcka hur riktig mat som lagas hemma kan vara rolig och god. Här får du fyra receptförslag som hjälper dig att göra mellanmålen nyttigare och förnyar gamla klassiker.
Du har antagligen full koll på din egen frukost och smoothien efter träningen. Men när det kommer till att ge barnen bränsle på de dagar då de är extra aktiva är du kanske lite bortkommen i köket.
Som tur är behöver det inte vara så krångligt. Normalt har barn gränslöst med energi i reserv och de sysslar troligtvis inte med extremt intensiva aktiviteter under längre perioder utan avbrott. Kosten bör därför främja deras tillväxt och allmänna utveckling, säger Adam Feit, Performance Nutrition Coordinator på Precision Nutrition. Oavsett hur aktiva de är vissa dagar gäller det därför att prioritera magert protein, minimalt processad mat, nyttiga fetter, grönsaker och mycket vatten – precis som för dig själv.
Återskapa deras favoriter med ingredienser du kan kontrollera.
Många matvaror som är avsedda för barn innehåller mängder av raffinerat socker och tillsatser som ska hålla maten färsk längre, säger Feit. Även om en påse chips eller en kaka är helt okej då och då (det gäller föräldrarna också) bör du se till att barnen får i sig näringsrik, oraffinerad mat så ofta som möjligt. Ett sätt att göra det utan att märka mat som bra eller dålig (vilket kan leda till ett osunt tänkande kring mat) är att återskapa deras favoriter med ingredienser som du kan kontrollera. "Inte nog med att de kommer att tänka på mat som något mer än färdigvarorna de ser på TV men de kommer att ha roligt tillsammans med dig i köket samtidigt, vilket främjar ett positivt förhållningssätt till maten i sig", tillägger Feit.
Prova de här hemmagjorda mellanmålen som är rika på nyttiga kolhydrater och ger näring åt deras växande kroppar. Syftet är inte att ta ifrån barnen godsakerna de älskar utan att de ska förstå att det går att göra precis lika goda snacks och maträtter med riktig mat som ni har hemma.
Havregrynsgröt med färsk frukt
Smaksatt snabbhavregrynsgröt kan vara praktisk och god, men den har oftast en rejäl dos av tillsatt socker. "Byt ut den mot vanliga havregryn och toppa med färska bär eller äppelskivor och en nypa kanel", föreslår Feit. "Du kan också blanda i nötsmör och havremjölk för lite extra protein och smak, eller varför inte lite honung eller farinsocker om barnen tycker att gröten är smaklös, men låt frukten utgöra det söta", säger han.
Proteinrika våfflor eller pannkakor
"Okej, du kanske inte ska kalla dem det om du vill locka barnen. Men skippa den färdiga blandningen och vispa upp en smet med havregryn, keso, ägg och kanel för en frukost som ger dem mer än bara enkla kolhydrater", säger Feit. Du kan också lägga till chokladknappar eller blåbär.
Frukt- och nötblandning
Müslibars brukar ha en lång lista med ingredienser och sockerkällor. Låt istället barnen välja sitt favoritsnacks, till exempel salta kringlor, och blanda det med olika nötter och torkad frukt, som tranbär. "Ju större valfrihet de får desto roligare kommer de att tycka att det är", säger Feit.
"Fruktpizza"
Barn har lättare för att prova nya frukter om de har roligt samtidigt. Skippa den söta fruktjuicen och se till att de får sin dagliga dos genom att göra en fruktpizza. Börja med en bred bas (tänk en stor skiva vattenmelon eller honungsmelon) och lägg på flera lager topping, som blåbär, skivad banan eller granatäpplekärnor.
Medan du och barnen experimenterar med fler livsmedel bör du fråga dem en sak: "Mår du bra när du äter det här?". "Barn är förvånansvärt lyhörda för hur mat får dem att må, till exempel om de får ont i magen eller om de blir mätta eller trötta", säger Feist. Genom att uppmuntra dina barn till att fundera över hur maten påverkar dem är det mer sannolikt att de själva väljer mat som får dem att må, tänka och prestera på topp. Chansen är också större att du får lite extra hjälp i köket, så alla vinner på det.
"Fruktpizza"
Barn har lättare för att prova nya frukter om de har roligt samtidigt. Skippa den söta fruktjuicen och se till att de får sin dagliga dos genom att göra en fruktpizza. Börja med en bred bas (tänk en stor skiva vattenmelon eller honungsmelon) och lägg på flera lager topping, som blåbär, skivad banan eller granatäpplekärnor.
Medan du och barnen experimenterar med fler livsmedel bör du fråga dem en sak: "Mår du bra när du äter det här?". "Barn är förvånansvärt lyhörda för hur mat får dem att må, till exempel om de får ont i magen eller om de blir mätta eller trötta", säger Feist. Genom att uppmuntra dina barn till att fundera över hur maten påverkar dem är det mer sannolikt att de själva väljer mat som får dem att må, tänka och prestera på topp. Chansen är också större att du får lite extra hjälp i köket, så alla vinner på det.