Gör er redo för ett roligt och underhållande styrketräningspass för hela familjen. Ni kommer att använda det som finns till hands, så var kreativa när ni hittar hjälpmedel för att visa er superstyrka.



Det är dags att testa era muskler. Det här träningspasset är snabbt, intensivt och har en del överraskningar att bjuda på. Det kommer att få hela familjen att visa upp sin styrka. Superhjältar är ingen match för er.