Superstyrka
Coachning
med Nike Training
Ta fram era inre superhjältar och hjälp barnen att se hur starka de faktiskt är.
Gör er redo för ett roligt och underhållande styrketräningspass för hela familjen. Ni kommer att använda det som finns till hands, så var kreativa när ni hittar hjälpmedel för att visa er superstyrka.
Det är dags att testa era muskler. Det här träningspasset är snabbt, intensivt och har en del överraskningar att bjuda på. Det kommer att få hela familjen att visa upp sin styrka. Superhjältar är ingen match för er.
Styrkeövningar
I det här styrkebaserade träningspasset kommer ni att lyfta humöret – och kanske varandra. Börja med att leta efter saker ni har hemma som har lite tyngd och är säkra att lyfta. Vattenfyllda flaskor, kassar med tvätt, småsyskon – eller husdjur – passar perfekt. När ni hittat allt ni behöver ska ni starta träningspasset enligt beskrivningen.
När ni kommer till delarna med armhävningar och squats ska ni välja en av er som ska visa upp sin superkraft. Den här personen ska göra rörelsen medan resten av familjen väljer olika saker som lägger till vikt till övningen. Kan mamma göra armhävningar med hunden på ryggen? Kan ministingen lyfta tvättkassen och samtidigt göra en squat? Dags att visa hur starka ni är.
När ni kommer till delarna med armhävningar och squats ska ni välja en av er som ska visa upp sin superkraft. Den här personen ska göra rörelsen medan resten av familjen väljer olika saker som lägger till vikt till övningen. Kan mamma göra armhävningar med hunden på ryggen? Kan ministingen lyfta tvättkassen och samtidigt göra en squat? Dags att visa hur starka ni är.