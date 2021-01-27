Hur och varför du ska göra triceps dips

Om du känner att det nyper eller gör ont kan det bero på att rotationen innebär för stor belastning på lederna. Få ut maximalt av rörelsen genom att fokusera på att sträcka ut armarna helt när du trycker dig uppåt. Om du har bra rörlighet i axlarna, friska leder och känner ingen smärta när du gör rörelsen kan du sänka dig nedåt tills axlarna är precis under armbågarna. Om inte kan du sänka dig nedåt så långt du kan (samtidigt som du för ihop skulderbladen och pressar dem nedåt), även om du bara kommer halvvägs.