Så slutar du skjuta upp sänggåendet, enligt sömnexperter

I dagens samhälle har de flesta av oss för mycket att göra, säger Jennifer Martin, fil.dr, klinisk psykolog, beteendespecialist inom sömnmedicin, professor i medicin vid UCLA. Därför är det vanligt att människor väljer att offra nattsömnen för att få lite egentid, särskilt de som lever tillsammans med andra, säger hon. "Bara ett till" (avsnitt av serien, kapitel i boken osv), säger du till dig själv. Men plötsligt är klockan två och du måste upp klockan sju.

"Sömniga människor fattar inte alltid de bästa besluten", säger Martin. Och det är lätt att hamna i en ond cirkel. När du har varit uppe sent blir du ännu tröttare nästa dag och då ökar risken att du gör samma sak igen.

Förmodligen behöver du ingen påminnelse om att du både tänker och mår sämre om du inte får dina sju till nio timmars sömn på natten. Men vi tänker påminna dig i alla fall.

"Du kan känna dig vimmelkantig och få problem med koncentrationen och minnet", säger Keisha Sullivan, osteopat och specialist inom sömnmedicin. Emotionellt kan du känna dig lättretlig och allmänt ur gängorna. Fysiskt blir kroppen stressad av sömnbrist och då frisätts mer kortisol (ett stresshormon), som kan försvaga ditt immunsystem och göra att du blir sjuk lättare, säger Sullivan. Och det är bara de kortsiktiga konsekvenserna. Knappast de bästa förutsättningarna för att uppnå dina målsättningar för kost, träning och mental hälsa.

Låter det som något du vill undvika? Bra. Nu när känner till riskerna med att skjuta upp sänggåendet kan du komma tillrätta med problemet genom att lära dig ta eget ansvar. Följ de här råden.