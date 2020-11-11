Hur sömn påverkar immunförsvaret

01. Rör på dig.

Enligt dr Schneider är motion det bästa sättet att förbättra sömnkvaliteten eftersom den (a) kan göra det lättare att somna, särskilt om du tränar tidigt på dagen och (b) främjar den återhämtande djupsömnen. Amerikanska AHA (American Heart Association) rekommenderar minst 150 minuters medelintensiv aerob träning och styrketräning minst två dagar i veckan. Men träna inte för mycket. Det finns nämligen också forskning som antyder att överträning kan orsaka inflammationer som distraherar immuncellerna och hindrar dem från att attackera eventuella inkräktare.



02. Minska alkoholkonsumtionen.

En sängfösare hjälper dig kanske att somna, men oftast medför den också sämre sömnkvalitet under natten. Forskning visar att alkohol kan aktivera tankemönster som snarare förknippas med vila än med sömn och det kan hindra dig från att nå den mest återhämtande sömnfasen. Om du ändå är sugen (och myndig) bör du hålla dig till ett glas, i alla fall om du har tänkt lägga dig inom ett par timmar. Kombinera gärna med mat, så att kroppen hinner förbränna alkoholen och minimera dess effekter, säger dr Schneider.



03. Undvik uppenbara störningsmoment.

Om du vaknar ofta eller har längre uppehåll under nattsömnen kan det göra att du inte får tillräckligt av de mest återhämtande delarna av sömncykeln, säger Dr Schneider. Undvik att äta (och kanske även att dricka vatten) i två till tre timmar innan du lägger dig, så slipper du vakna av matsmältningsbesvär (eller för att gå på toaletten).



När allt kommer omkring är en god nattsömn den bästa vän du kan ha, oavsett om du är och vill förbli frisk eller känner dig hängig och kan vara på väg att bli sjuk. I det senare fallet känner du dig förmodligen också tröttare än vanligt. Gör dig själv en tjänst och lyssna på din kropp – den vet vad den behöver.