Så här lurar du hjärnan för att sova bättre

Med det menar vi din inställning. Människor är i allmänhet antingen mer optimistiska eller pessimistiska. Och ny forskning hävdar att den här tendensen inte bara påverkar dig på en medveten nivå utan också kan avgöra hur bra du sover.



I en studie som publicerades i "Journal of Behavioral Medicine" fick fler än 3 500 vuxna deltagare göra en undersökning som avslöjade deras syn på världen och sedan fylla i en utvärdering om sin sömn. Forskarna fann att de som hamnade högre på optimismskalan oftast ansåg sig ha en ganska bra eller mycket bra nattvila baserat på faktorer som hur snabbt de somnade, hur mycket de vred och vände på sig och hur många timmar de sov. Det stämmer överens med vad vi redan vet om vår syn på livet: optimister brukar förvänta sig och redovisa bättre resultat i alla situationer.



Men forskningsteamet trodde att det handlade om mer än så. De undrade: Är det optimisternas inställning till livet som gör det lättare för dem att somna på kvällen? Eller är det så att tillräcklig vila får oss att må bra och därför känna oss mer optimistiska?



För att ta reda på svaret följde teamet upp fem år senare och bad samma deltagargrupp att upprepa experimentet. Bland dem som tidigare haft en hög grad av optimism men en låg grad av sömnkvalitet var sannolikheten större att redovisa en förbättrad sömnkvalitet den här gången jämfört med de som var pessimistiska. Eftersom deras sömnbetyg förändrades, men deras attityd inte gjorde det, kunde forskarna med andra ord konstatera att en positiv inställning till livet är en viktig faktor för att gå från dålig till god nattsömn.