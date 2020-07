Så här lurar du hjärnan för att sova bättre

Självklart är det ingen tvekan om att vi har lättare för att koppla av när vi är helt utvilade. "Det fungerar åt båda hållen", säger studiens författare Rosalba Hernandez, fil.dr och biträdande professor på School of Social Work på University of Illinois at Urbana-Champaign. "Ju mer sömn du får, desto mer kommer det att främja ditt känslomässiga välbefinnande och din fysiska hälsa."



Det hela verkar dessutom bero på vårt sätt att tänka: bara för att du tror att du sovit dåligt betyder det inte att du faktiskt gjort det. I Hernandez första studie fick deltagarna själva utvärdera sin sömn. I den andra studien däremot, där även forskarna tittade på deltagarnas faktiska sömn med hjälp av en liten enhet som mäter rörelse under natten, var resultaten inte lika tydliga. Forskarna upptäckte att några av personerna som ansåg att de sov dåligt faktiskt sov ganska bra. Så en pessimist som tror sig sova dåligt kanske egentligen sussar sött hela natten.



Vad betyder allt det här? "Hur du tror att du sovit är viktigare än hur du faktiskt sovit", säger Christopher Winter, med. dr och neurolog specialiserad på proffsatleters sömn. Att träna dig själv i att tänka att du sovit bättre än du gjort – genom att exempelvis fokusera på dina tre timmar av oavbruten sömn mellan kl. 3 och 6 på morgonen istället för de oroliga timmarna före eller efter – kan göra att du känner dig mer utvilad. Att försöka se saker från den ljusa sidan stärker dessutom ditt optimistiska tänkande, som du nu vet kan hjälpa dig att sova bättre i framtiden.