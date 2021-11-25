Vetenskapen bakom god sömn

God sömn bör utgöra ungefär en tredjedel av din tid. Men de flesta av oss får inte tillräckligt med sömn. "Sömnen påverkar hela din hälsa och kan hjälpa dig att röra dig bättre, göra smartare måltidsval och ge dig en konkurrensfördel", säger Jennifer Martin, doktor och biträdande professor inom medicin vid UCLA och medlem av Nike Performance Council.