Att bygga ett effektivt supportsystem

Du kommer att upptäcka att det är enklare att uppnå dina hälso- och fitnessmål med en styrelse som uppmuntrar din framgång, än med en som är tveksam eller försöker övertala dig att fatta dåliga beslut tillsammans med dem.



Tänk efter noga innan du utnämner din styrelse. Du kanske väljer en vän som vet mycket om näringslära eller en arbetskamrat som vill träna online med dig.



Du kanske inte känner fem självklara kandidater, men då kan din läkare, en certifierad kostrådgivare eller en fysioterapeut ingå i gruppen.



Du kan också välja någon som inte bor i samma stad, men som du kan höra av dig till när du behöver hitta motivationen för att träna eller göra ett hälsosamt matval.



Sätt ihop din styrelse för att ha ett team som peppar och är med dig varje steg på vägen.