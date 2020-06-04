Att bygga ett effektivt supportsystem

Sätt ihop din egen styrelse
Coachning och kost
med Joe Holder
Så här når du dina mål med ett stödnätverk som vill ditt bästa.
Se det som din personliga ledningsgrupp – en samling personer som stöttar dig i dina fitness- och hälsomål. Mitt tips är att sätta ihop ett team på fem som består av olika personer med olika styrkor som du kan förlita dig på under resans gång. I den här artikeln berättar jag hur du kan börja bygga upp din ledningsgrupp.
Alla offentliga bolag har en styrelse, en grupp som stöder företagets uppdrag och arbetar för dess framgång.
Du kan ta del av samma stöd på din fitness- och hälsoresa genom att sätta ihop din egen personliga styrelse.
Det är enkelt: Om du omger dig med människor som försöker få in dig på fel kurs, då blir resan svårare. Umgås istället med personer som uppmuntrar dina ansträngningar.
Jag rekommenderar att du sätter ihop ett femmannateam. Då får du olika infallsvinklar och styrkor och kan ta hjälp av olika personer längs vägen.
Fokusera på målet och var noga med vem du väljer.
Du kommer att upptäcka att det är enklare att uppnå dina hälso- och fitnessmål med en styrelse som uppmuntrar din framgång, än med en som är tveksam eller försöker övertala dig att fatta dåliga beslut tillsammans med dem.
Tänk efter noga innan du utnämner din styrelse. Du kanske väljer en vän som vet mycket om näringslära eller en arbetskamrat som vill träna online med dig.
Du kanske inte känner fem självklara kandidater, men då kan din läkare, en certifierad kostrådgivare eller en fysioterapeut ingå i gruppen.
Du kan också välja någon som inte bor i samma stad, men som du kan höra av dig till när du behöver hitta motivationen för att träna eller göra ett hälsosamt matval.
Sätt ihop din styrelse för att ha ett team som peppar och är med dig varje steg på vägen.