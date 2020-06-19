Så hanterar du motgångar med löpningen

03. Jobba på det du har kontroll över

Om du inte kan springa den löprunda du skulle vilja så kan du ändå förbättra din förmåga. Fokusera på en annan aspekt av löpningen.



Om du kan springa (även om det bara är några minuter) kan du jobba på tekniken. Notera vad dina axlar, armar, höfter, knän och fötter gör. Är hakan framför bröstet? I så fall landar antagligen fötterna under höfterna. Är axlarna avslappnade och sänkta? Pendlar armarna bakåt och inte tvärs över kroppen? Är händerna avslappnade och snuddar nästan vid höfterna? Sådana teknikkontroller kan hjälpa dig att hitta svagheter eller obalanser som du kan jobba på även när du inte springer, säger Bennett.



Om du inte har möjlighet att ge dig ut på en löprunda så kan du öva på att ta djupa andetag från magen. Det hjälper dig nästa gång du springer. Genom att ta kontrollerade, djupa andetag med magen får du mer syre till musklerna. Andas in och låt magen puta ut. Slappna sedan av och andas ut i några sekunder. Prova att upprepa det i några minuter. Djupa andetag sänker pulsen och gör dig lugnare i svåra situationer, både på löprundan och i livet.



04. Fira de små segrarna

Löpning handlar inte om att få de snabbaste tiderna eller springa de längsta distanserna. Sätt upp små mål och ge dig själv belöningar när du når dem.



"Om du bara orkar två varv runt kvarteret, spring två varv och var stolt över det.", säger Bennet.



Genom att bedöma framgång på nya sätt får du perspektiv på vad du får ut av löpningen och det får dig att gilla den ännu mer.



05. Fokusera på långsiktighet

Låt oss vara ärliga: Ibland kan en träningsplan spåra ur helt. Istället för att känna besvikelse kan du en ny kurs och se det som en möjlighet att tänka långsiktigt och träna på ett nytt sätt. Oavsett vilken ny rutin du väljer, var konsekvent och ta dig vidare därifrån.



"Att vara konsekvent är viktigt, men det betyder inte att du ska träna hela tiden. Faktum är att det handlar om flexibilitet", säger Bennett. "Om du inte kan springa i 50 minuter så kanske du kan springa i 15 minuter. Om du inte kan springa alls kanske du kan göra några övningar, dansa, gå eller skriva i din löparlogg."



Den sortens flexibilitet gör dig inte bara till en bättre löpare, det gör dig också engagerad i sporten, säger Bennett.



"Du behöver inte springa varje dag för att vara en löpare varje dag", säger han. "Och även om du inte springer kan du ändå få mycket av allt det fantastiska som en löprunda ger dig."