Så här springer du ett bättre maraton

Om det helt enkelt inte går att sova ordentligt ska du inte få panik. En sömnlös natt är inte hela världen. "Sömnen du får under dagarna och veckorna innan tävlingen är viktigast", säger Mah. Det är därför vi rekommenderar att prioritera sömnen under veckan innan tävling. "Minst sju timmar per natt, men sikta på 8-10 timmar. Särskilt om du inte har sovit tillräckligt dessförinnan eller konsekvent får för lite sömn", säger hon.



07. Ha koll på vad du äter innan loppet



Om du kan vakna tillräckligt tidigt för att äta frukost minst två timmar innan loppet kan du enligt Maciel äta en vanlig, välbalanserad måltid med minst hälften av kalorierna i form av kolhydrater, en fjärdedel protein och resten fett.



Om du inte vill gå upp så tidigt kan du äta en miniversion av denna måltid en timme innan start. "Generellt rekommenderar vi något flytande vid denna tidpunkt", säger Maciel. Se till att inkludera en bra källa för långsamma kolhydrater, som fullkorn. Långsamma kolhydrater tar längre tid för kroppen att bryta ner, vilket innebär att bränslet bör nå ditt blodomlopp under löpningen – när du behöver det som mest. (Ett bra recept på en shake innehåller havregryn, jordnötssmör, bär och soja- eller komjölk.)



Undvik livsmedel som innehåller mycket fett eller fibrer eller är alltför flottiga. Maciel konstaterar att dessa tar längre tid för kroppen att bryta ner, vilket kan leda till magproblem när du springer.



Vad du än äter bör du känna dig bekväm med att måltiden kommer att fungera bra för dig eftersom du ätit den många gånger förut inför längre löprundor. "Du vill inte testa något nytt inför ett lopp", varnar Maciel. "Du bör göra vad du testat under de senaste månadernas träning."



08. Ät smart när du springer (och efteråt)



Att fylla på med bränsle är avgörande. Om du hoppar över det kommer du göra slut på dina glykogendepåer efter ett par timmars löpning, vilket under ett maraton kan innebära att halva loppet återstår. "Du kommer att gå in i väggen och misslyckas med att hålla ditt tempo", säger Ryan.



För att undvika det här rekommenderar Ryan att du konsumerar mellan 30 och 60 gram kolhydrater per timme. "Du vill också få i dig 250 till 500 milligram natrium per timme", tillägger Maciel. Det kan du få i dig med hjälp av gel, tuggtabletter, sportdryck och/eller kolhydratrika och salta snacks som salta pinnar. Återigen: använd dina långa löprundor för att experimentera med olika sätt att fylla på med energi. Det som fungerar för någon annan fungerar inte nödvändigtvis för dig.



När du har korsat mållinjen – grattis förresten! – ska du äta en rejäl, balanserad måltid inom en timme eller två, enligt Maciel. Det kommer att hjälpa kroppen att snabbstarta återhämtningsprocessen och bevara muskelmassa. (Men tyvärr kommer det fortfarande att vara tungt att gå i trappor i några dagar.)



09. Tänk på din andning



Koncentrera dig på att ta djupa andetag när du springer. Att spänna ut magen när du andas in och dra in den när du andas ut. Det tipset kommer från Belisa Vranich som är klinisk psykolog och har skrivit Breathing for Warriors. Detta bidrar till att öppna upp mer utrymme för syre i lungorna. "De tätaste och mest syrerika delarna av dina lungor sitter vid botten av revbenen", förklarar Vranich.