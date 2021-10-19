Så här springer du ett bättre maraton

Som maratonlöpare har du förmodligen koll på att du behöver kolhydrater. De lagras i form av glykogen och är det bränsle som är lättast för kroppen att tillgodogöra sig. Därför äter många löpare mer kolhydrater än vanligt före ett lopp för att fylla på sitt lager av glykogen. Men många missförstår strategin. Tyvärr betyder det här inte att du kan sluka mängder av brödlimpor, tallrikar med spagetti och frukostflingor i flera veckor före loppet.

I stället behövs mer struktur. Tre eller fyra dagar före loppet kan du bygga dina måltider med 70 till 75 % kolhydrater, så att det fortfarande finns plats för protein och hälsosamma fetter, säger Ryan Maciel, som är registrerad dietist och chefscoach inom sportnäringslära på Precision Nutrition. Om du bara frossar på kolhydrater kvällen före loppet kommer du antagligen känna dig slö dagen efter och det kommer inte att fylla på dina glykogenlager. Din kropp klarar inte det på bara en natt, säger han.

Ladda kolhydrater under dagarna innan några av dina längsta löprundor så att du vet vad som fungerar för dig, föreslår sportdietisten Monique Ryan, som ger kostråd till professionella atleter och lag inom uthållighetssport. När det är dags för tävling slipper du överraskningar innan du står på startlinjen.